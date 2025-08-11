Крупнейшие мобильные операторы России — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 — предложили ограничить возможность голосовых звонков в зарубежных мессенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp и др.). Как сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения, эта инициатива была озвучена на стратегической сессии по развитию связи в конце мая.

Photo by Pavan Trikutam on Unsplash

В МТС и «МегаФоне» «Инку» заявили, что не комментируют эту информацию. «Инк» также направил запросы в «Билайн» и Tele2.

По данным Forbes, компании связывают необходимость таких мер с ростом затрат на обслуживание сетей и удорожанием оборудования, что, по их мнению, может привести к снижению скорости мобильного интернета, особенно в крупных городах. Блокировка голосовых вызовов в мессенджерах, по расчетам операторов, вернет часть трафика в традиционные телефонные звонки и обеспечит дополнительный доход для поддержки инфраструктуры.

Еще одним аргументом в пользу инициативы стала борьба с телефонным мошенничеством. Как утверждают представители отрасли, злоумышленники все чаще используют звонки в WhatsApp* и Telegram, где отсутствуют антифрод-системы, применяемые в классической телефонии. Ограничение вызовов могло бы, по мнению операторов, сократить число таких преступлений.

Кроме того, в компаниях считают, что частичный запрет поможет избежать полной блокировки зарубежных мессенджеров, поскольку устранит одну из ключевых претензий силовых структур.

В одном из банков, владеющих собственными виртуальными операторами, Forbes заявили о поддержке идеи блокировки звонков с неизвестных номеров в мессенджерах. Финансисты пояснили, что мошенники перешли на такие каналы из-за отсутствия технических средств моментального выявления подозрительных вызовов.

Согласно статистике Минцифры, с 2022 по 2024 год объем исходящих мобильных голосовых вызовов снизился на 9,7% — с 430 до 388 млрд минут. В то же время доля трафика, приходящаяся на отдельные крупные интернет-ресурсы, выросла: у «ВКонтакте» — вдвое (до 14%), у Telegram — в четыре раза (до 11%), у WhatsApp* — вдвое (до 4%).

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.