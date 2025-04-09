Китай обладает преимуществом перед США в борьбе за лидерство на рынке человекоподобных роботов, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов. Так, КНР доминирует в части механических и электронных комплектующих, но проигрывает Соединенным Штатам в инновациях и программном обеспечении, отмечает промышленный аналитик инвестбанка Jefferies Джонсон Ван.

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По оценкам Goldman Sachs, к 2035 году объем мирового рынка роботов-гуманоидов составит $205 млрд. Кроме того, Citibank прогнозирует создание 648 млн человекоподобных роботов к 2040 году, а Bank of America — 3 млрд к 2060 году.

Основными конкурентами китайских производителей в борьбе за лидерство на этом рынке в США являются компании Tesla, Google и Meta (признана в России экстремистской и запрещена), а также технологические стартапы, среди которых Boston Dynamics, Figure и Agility Robotics.

По мнению исследователей, Китай обладает преимуществом перед американскими компаниями из-за развитых производственных цепочек в сфере электроники и электромобилей, так как из-за этого многие компоненты для человекоподобных роботов уже производятся в стране. В первую очередь речь идет о приводах движения, аккумуляторах и системах зрения.

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Кроме того, китайским компаниям помогает хорошо отлаженная система промышленной политики, отмечает FT. Так, в 2023 году Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало амбициозную дорожную карту для отрасли, определяющую курс на преодоление ключевых технологических препятствий.

Компании из Китая также могут рассчитывать на $137 млрд поддержки со стороны нового государственного венчурного фонда.

В результате всех этих мер и преимуществ комплектующие из Китая стали настолько дешевле, что, по оценкам аналитиков Bank of America, производство робота второго поколения Optimus от Tesla обошлось бы примерно на треть дешевле, если бы использовались только китайские детали.

Тем не менее у США есть несколько передовых технологий, которых нет у Китая. Так, по словам экспертов, Соединенные Штаты обладают передовыми технологиями для компонентов, отвечающих за движение, а ИИ-чипы американской компании Nvidia остаются мозгом большинства роботов-гуманоидов.