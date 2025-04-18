Тарифная политика президента США Дональда Трампа ставит под угрозу лидерство страны в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщает The Financial Times. Это также осложняет реализацию планов по развитию производства чипов на территории Соединенных Штатов.

Фото: Unsplash

Пошлины Трампа увеличивают стоимость строительства заводов по производству чипов и центров обработки данных (ЦОД) для ИИ. По данным Altana, только сбор в отношении Китая повышает ежегодные расходы американских разработчиков дата-центров на $11 млрд.

Несмотря на то что Microsoft, Google, Amazon и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) планируют вложить $300 млрд в ИИ-инфраструктуру в 2025 году, а TSMC выделила $100 млрд на расширение производства чипов в США, эти усилия могут столкнуться с неопределенностью и сбоями, поскольку пошлины негативно повлияют на глобальные цепочки поставок

Хотя полупроводники временно освобождены от «взаимных» пошлин, расследование по чипам, начатое на этой неделе, может еще больше ужесточить требования к отрасли. Например, ранее Трамп использовал эту процедуру для введения 25-процентных пошлин на сталь, алюминий и автомобили.

Читать также США задумались о расширении отечественного производства чипов и введении пошлин на импорт

Эксперты также отмечают, что большинство микросхем попадают в США в виде компонентов, уже интегрированных в другие продукты, такие как смартфоны, ноутбуки или графические процессоры, используемые в центрах обработки данных для ИИ.

Сюда входят и самые передовые графические процессоры Nvidia, используемые для обучения моделей ИИ от xAI, OpenAI и Google. Они, как правило, попадают в США уже в виде готовых серверов, которые, в свою очередь, собираются в несколько этапов в разных странах.

«Даже если сам графический процессор не облагается пошлинами, вы все равно столкнетесь с огромными расходами в США, если пошлины будут распространяться на компоненты. Количество категорий товаров настолько велико, что даже самый маленький компонент может нарушить всю цепочку поставок», — отметил исполнительный директор платформы для анализа данных о цепочках поставок Z2Data Мохаммед Ахмад.