Многие американские корпорации активно обсуждают искусственный интеллект (ИИ), но редко могут конкретизировать его положительное влияние на бизнес. К такому выводу пришла газета The Financial Times (FT) после анализа сотен корпоративных отчетов и стенограмм финансовых конференций компаний из индекса S&P 500 за прошлый год. Исследование также выявило преобладание опасений от технологии над преимуществами.

Unsplash

В то время как Big Tech компании — Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta (признана в России экстремисткой и запрещена) — планируют инвестировать миллиарды долларов в инфраструктуру для больших языковых моделей в этом году, большинство фирм за пределами Кремниевой долины, включая Coca-Cola и Lululemon, упоминают ИИ в своих отчетах в контексте рисков: кибербезопасность, юридические проблемы и возможные сбои.

Многие компании в отчетных документах акцентируют внимание на инновационности применения ИИ. Например, компания Zoetis специализирующаяся на ветеринарии, применяет эту технологию для ускорения медицинских обследований лошадей, Huntington Ingalls, поставщик военной техники, использует ИИ «для принятия решений на поле боя», а Dover отслеживает поврежденные градом автомобили.

Однако внедрение не всегда приводит к росту, пишет FT. Из представленной выше тройки компаний только акции Dover с ноября 2022 года выросли почти на уровне равновзвешенного индекса S&P 500.

«Когда дело доходит до внедрения ИИ, многие компании руководствуются не стратегией, а страхом упустить выгоду», — отметила старший директор-аналитик консалтинговой компании Gartner Харита Хандабатту.

За последние 12 месяцев 374 компании из списка S&P 500 упоминали ИИ при объявлении финансовых результатов. При этом 87% высказываний были полностью положительными и не содержали никаких опасений.

Однако в отчетах для комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) преобладают опасения: более половины компаний S&P 500 в 2024 году отметили кибербезопасность как ключевой риск. Например, Microsoft в отчете указала, что неэффективное внедрение ИИ может нанести вред отдельным лицам, клиентам или обществу.

Meta, инвестирующая миллиарды в «суперинтеллект», предупредила о возможных исках за нарушение авторского права при обучении моделей. PepsiCo отметила риски претензий по несанкционированному использованию чужой технологии.

В FT пришли к выводу, что преимущества ИИ описываются расплывчато — оптимизация процессов, «важное конкурентное преимущество», персонализация продуктов, — в то время как риски конкретизированы.

Опасения по поводу обоснованности бума ИИ звучат все чаще. Так, в июне этого года американская аналитическая компания Gartner спрогнозировала, что более 40% проектов по созданию ИИ-агентов, способных самостоятельно выполнять задачи, будут закрыты к концу 2027 года. Причина — растущие расходы и нечеткое понимание их коммерческой ценности.

В августе исследование MIT выявило, что 95% организаций не видят никакой финансовой отдачи от вложений в ИИ. Только 5% пилотных проектов по интеграции ИИ приносят миллионные доходы, в то время как большинство не оказывает измеримого влияния на прибыль.