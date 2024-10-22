По словам генерального директора компании Foxconn, ключевого поставщика Apple, бум корпоративных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта еще не закончился, поскольку крупные языковые модели продолжают развиваться. Глава и председатель совета директоров компании Янг Лю объясняет это тем, что передовые языковые модели от таких компаний, как OpenAI, становятся все более интеллектуальными с каждой новой итерацией, которая выходит на рынок.

По его словам, общее движение в технологической отрасли сегодня направлено на создание ИИ, который будет настолько же, если не более, умным, чем человек. Этот тип ИИ в индустрии называют AGI, или искусственный интеллект общего назначения. «Если разделить интеллект на четыре разных уровня, то мы находимся на втором уровне. Впереди еще третий и четвертый», — сказал Лю.

OpenAI — одна из ведущих компаний, продвигающих идею AGI. Генеральный директор Сэм Альтман ранее заявлял, что искусственный интеллект общего назначения будет разработан в «достаточно близком будущем», однако, по его мнению, это «изменит мир гораздо меньше, чем мы думаем».

Компания, выпустившая летом обновленную модель GPT-4o, на прошлой неделе объявила о привлечении $6,6 млрд при оценке в $157 млрд. OpenAI все еще работает над выпуском следующего поколения большой языковой модели GPT-5, однако дата ее запуска пока не сообщается.

Лю отметил, что прогресс в направлении все более интеллектуального ИИ положительно повлиял на индустрию ИИ-серверов, которая стала ключевым фактором роста Foxconn в этом году. «Я думаю, что для индустрии ИИ-серверов у нас еще есть время для роста, — добавил Лю. — С ростом возможностей AGI возраст устройств искусственного интеллекта станет еще одной отраслью, за которой мы должны внимательно следить».

Компания Foxconn, которая в Китае и на Тайване работает под брендом Hon Hai, является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники. Компания производит и собирает продукцию Apple, примерно два из трех iPhone.

В субботу Foxconn сообщила, что ее показатели продаж превзошли все ожидания. Компания сообщила, что ее выручка в третьем квартале составила 1,85 трлн тайваньских долларов ($57,5 млрд), что на 20,2% больше, чем в прошлом году. По словам Foxconn, этот результат «превзошел первоначальные ожидания компании относительно роста».

Высокие показатели были достигнуты благодаря повышенному спросу на серверы искусственного интеллекта, которые Foxconn производит для нескольких крупнейших мировых технологических гигантов, включая Amazon, Google, Microsoft и Nvidia.

Как сообщил Лю, в четвертом квартале 2024 года компания планирует начать поставки серверов на базе графического процессора нового поколения Blackwell от Nvidia, передового суперчипа для ИИ. Blackwell также известен под брендом GB200. Он добавил, что спрос на чип «намного лучше, чем ожидалось» и компания строит новые фабрики в Мексике, чтобы удовлетворить растущий спрос на продукт.

Ранее о спросе на Blackwell говорил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. На прошлой неделе в программе CNBC Closing Bell Overtime он заявил, что спрос на Blackwell был «безумным». «Все хотят иметь больше всех и быть первыми», — сказал Хуанг.

Blackwell, стоимость которого, как ожидается, составит от $30 тыс. до $40 тыс. долларов за inere, пользуется хорошим спросом у OpenAI, Microsoft, Meta* (запрещена на территории РФ) и других компаний, создающих центры обработки данных для ChatGPT и Copilot.

Помимо производства ИТ-инфраструктуры для облачных ИИ-приложений, таких как ChatGPT, Foxconn также занимается производством нового iPhone 16, оснащенного новейшими функциями генеративного ИИ, которые, как надеется Apple, вдохнут новую жизнь в индустрию смартфонов.

Лю считает, что ИИ «на устройстве», то есть когда данные обрабатываются непосредственно на мобильном устройстве, а не в облаке или на сервере, представляет собой следующую значительную возможность роста для компании. «Я думаю, что устройства с генеративным ИИ станут следующей точкой роста, — сказал Лю. — Мы уже наблюдаем это в сфере облачных технологий».

Тем не менее стоит отметить, что Apple еще не выпустила свою систему искусственного интеллекта, названную Apple Intelligence, на iPhone. Ожидается, что компания запустит Apple Intelligence в бета-версии этой осенью в рамках нового обновления ПО.

Производители смартфонов надеются на новую эру непрерывного роста индустрии смартфонов, известную как суперцикл, благодаря функциям искусственного интеллекта, которые они внедряют в свои новые телефоны. Помимо Apple, Samsung, Google и Honor, в подразделении Huawei уже сделали ставку на технологии искусственного интеллекта.

В этом году продажи смартфонов набирают обороты после нескольких лет падения подряд. По предварительным данным IDC, во втором квартале 2024 года поставки смартфонов выросли на 6,5% по сравнению с предыдущим годом и составили 285,4 млн штук.

Акции Apple упали почти на 3% после того, как некоторые аналитики заявили, что сроки поставок новых моделей iPhone 16 Pro указывают на более слабый, чем ожидалось, спрос, который может быть связан с задержкой внедрения ключевых функций ИИ. Продажи предварительных заказов на модели iPhone 16 Pro и Pro Max за первые выходные упали на 27% и 16% соответственно.