Согласно новому анализу влияния TikTok на окружающую среду, годовой углеродный след социальной сети, вероятно, больше, чем Греции. В среднем, один пользователь ежегодно производит выбросы парниковых газов, эквивалентные пробегу на 123 дополнительные мили на автомобиле с бензиновым двигателем в год.

По данным консалтинговой компании Greenly, выбросы TikTok в 2023 году в США, Великобритании и Франции составили около 7,6 млн метрических тонн CO2e, что превышает показатели Twitter/X и Snapchat. При этом TikTok имеет 1 млрд пользователей, и его углеродный след лишь немного выше, чем у Instagram* (принадлежит Meta, которая запрещена на территории РФ), хотя у последнего пользователей почти в два раза больше. Это связано с тем, что средний пользователь TikTok проводит в приложении 45,5 мин. в день, в то время как пользователь Instagram* — 30,6 мин.

Алексис Норманд, исполнительный директор Greenly, заявил, что массовое распространение видео на TikTok способствует увеличению индивидуального углеродного следа. На США, Великобританию и Францию приходится чуть менее 15% пользовательской базы TikTok, что приводит к общему углеродному следу платформы около 50 млн метрических тонн CO2e. Эта цифра не учитывает выбросы, связанные с офисными помещениями и поездками сотрудников, что, вероятно, приводит к заниженной оценке. Для сравнения, в 2023 году годовые выбросы углекислого газа в Греции составили 51,67 млн метрических тонн CO2e.

Согласно анализу Greenly, пользователи TikTok занимают второе место по выбросам CO2 на минуту использования среди социальных сетей, уступая лишь YouTube. В среднем за минуту использования TikTok выделяется 2,921 гр. CO2e, а YouTube — 2,923 гр. Instagram* имеет показатели немного ниже — 2,912 гр.

Несмотря на небольшие различия, они существенно влияют на общую картину. Высокое количество контента и длительное время просмотров на TikTok приводят к самым высоким годовым выбросам. Средний пользователь TikTok создает 48,49 кг CO2e в год, в то время как у YouTube этот показатель составляет 40,17 кг CO2e, а у Instagram* — всего 32,52 кг CO2e.

Исследование углеродного следа пользователей социальных сетей показало, что выбросы связаны в основном с центрами обработки данных (около 99% общего объема) и зарядными устройствами. Выбросы TikTok имеют наименьшую прозрачность в этом плане, в отличие от Meta* и Google, которые публикуют подробные отчеты о своих выбросах. TikTok не предоставляет общедоступную информацию о своих углеродных выбросах.

Другие социальные сети также сообщают о значительных выбросах, но при этом обещают использовать экологически чистую энергию в своих центрах обработки данных, несмотря на разные результаты выполнения этих обязательств. TikTok стремится достичь углеродной нейтральности к 2030 году и уже запустил проект «Клевер» в 2023 году для достижения этой цели. Однако на сегодняшний день у компании имеется только один центр обработки данных в Норвегии, работающий на возобновляемых источниках энергии.

Неясно будут ли эти методы отчетности и обязательства сохранены при переходе к новому владельцу. Апелляционный суд США подтвердил, что китайская компания ByteDance должна продать свою платформу некитайской организации до 19 января 2025 года, хотя сама компания пытается отложить этот процесс до момента вступления в должность более лояльного к ней правительства Трампа. Если платформу приобретет американская компания, она обязана будет раскрывать информацию о своих выбросах.

Согласно недавнему исследованию, углеродный след от частных самолетов увеличился на 46% с 2019 по 2023 год и продолжит расти, если не будут введены соответствующие меры регулирования. Исследование также показало, что выбросы углекислого газа от частной авиации достигли максимума летом в Европе и во время крупных международных мероприятий, таких как Чемпионат мира, Каннский кинофестиваль и климатические саммиты ООН.