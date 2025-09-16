Google без предварительного уведомления уволила более 200 сотрудников, занимавшихся оценкой и совершенствованием продуктов на базе искусственного интеллекта, сообщил журнал Wired.

Adarsh Chauhan, Rnsplash

Согласно источнику, свыше 200 подрядчиков, занимавшихся развитием ИИ-продуктов Google, включая Gemini и AI Overviews, лишились работы. Этот шаг стал новым витком конфликта вокруг оплаты и условий труда.

Сотрудники утверждают, что последние увольнения связаны с попытками подавить их протесты против низкой оплаты и отсутствия социальных гарантий. По их словам, такие условия подорвали моральный дух коллектива и негативно сказались на качестве работы.

«Меня просто отключили <…> Я спросил о причине, и мне ответили: “сворачивание проекта” — что бы это ни значило, — сказал уволенный сотрудник Эндрю Лозон. — Как можно чувствовать себя в безопасности на работе, если понимаешь, что тебя могут уволить в любой момент?».

Ранее ведущий исследователь Apple по искусственному интеллекту для робототехники Цзянь Чжан перешел в Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Как отмечает агентство, за последнюю неделю компанию также покинули еще три эксперта в области больших языковых моделей. Массовые уходы происходят на фоне общего оттока кадров из подразделения, отвечающего за разработку платформы Apple Intelligence.