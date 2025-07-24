Госучреждения в Южной Африке стали жертвами хакеров. Они проникли в систему серверов SharePoint компании Microsoft, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление нидерландской компании Eye Security, занимающейся вопросами кибербезопасности.

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Хакеры взломали сервера госучреждений и корпораций. ЮАР оказалась среди стран, пострадавших больше всех: США, Маврикий, Иордания и Нидерланды также стали жертвами злоумышленников.

«Мы никогда не называем конкретных жертв, но можем сообщить, что в Южной Африке мы видели организацию в автомобильной промышленности, университет, несколько местных органов власти и федеральное учреждение», — сообщил совладелец Eye Security Вайша Бернард.

Национальное казначейство ЮАР обратилось за помощью к Microsoft 23 июля 2025 года после обнаружения вредоносного ПО в сети. Ошибка найдена на сайте Infrastructure Reporting Model, говорится в заявлении. «Несмотря на эти события, веб-сайты казначейства продолжают работать в обычном режиме без сбоев», — отметил представитель казначейства.

SharePoint популярен среди южноафриканских компаний, которые применяют его для хранения документов и совместной работы. Это позволяет эффективно управлять системами и усиливать меры безопасности.

Компания Microsoft сообщила, что атаки со стороны злоумышленников направлены на пользователей, работающих с сервером SharePoint в локальных сетях, а не на серверах, управляемых компанией.

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