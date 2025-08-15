Компания HTC представила VIVE Eagle — легкую ИИ-гарнитуру, которая знаменует возвращение компании на рынок потребительской электроники и вступление в прямую конкуренцию с Meta*. В отличие от современных громоздких устройств с ограниченной функциональностью, новые «умные» очки очень легкие и работают на базе мощных ИИ-моделей от OpenAI и Google.

HTC

Гарнитура VIVE Eagle весит менее 49 граммов и оснащена 12-мегапиксельной широкоугольной камерой и встроенными динамиками. Главной особенностью является ИИ-ассистент, работающий на базе моделей GPT от OpenAI и Gemini от Google. Пользователи могут с помощью голосовых команд получать переводы на 13 языках, устанавливать напоминания, делать заметки и запрашивать информацию о местности.

HTC делает ставку на приватность как на ключевое конкурентное преимущество. В отличие от Meta*, которая по умолчанию сохраняет голосовые записи для обучения ИИ, HTC заявляет, что все данные обрабатываются локально на устройстве, а запросы к внешним ИИ отправляются анонимно. Светодиодный индикатор сигнализирует о записи, которая автоматически прекращается, если устройство снять.

На данный момент VIVE Eagle доступна только на Тайване по цене около $520 (41 480 рублей по курсу на 15 августа 2025 года). Устройство предлагает до 4.5 часов воспроизведения музыки и 36 часов в режиме ожидания. Этот запуск — попытка HTC занять свою нишу на быстрорастущем рынке носимых ИИ-устройств, противопоставляя свою ориентированную на конфиденциальность модель бизнес-подходу Meta*, основанному на сборе данных.

Хотя HTC предстоит тяжелая борьба с ресурсами Meta*, компания надеется, что фокус на безопасности данных и легком, удобном дизайне привлечет пользователей, обеспокоенных вопросами приватности. Успех VIVE Eagle может доказать, что на рынке есть место для альтернативных подходов, не завязанных на экосистему одной крупной технологической компании.

*компания признана экстремистской и запрещена на территории РФ