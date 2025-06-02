«Отчет о тенденциях ИИ» от Мэри Микер вновь впечатлил пользователей по всему миру. Через шесть лет после выхода предыдущего обзора легендарная инвестор снова на высоте — и опять заставляет всю индустрию вскакивать среди ночи, чтобы штудировать ее прогнозы. Когда-то ее «Отчет о тенденциях интернета» потряс технологический мир. Теперь Микер взялась за OpenAI.

В 340-страничном отчете 51 раз встречается слово «беспрецедентный». Главный посыл: трансформация, которую несет ИИ, всеобъемлюща и необратима. Это и золотой век возможностей, и критический момент, когда все может измениться раз и навсегда.

В 1996 году, работая в Morgan Stanley, Микер выпустила первый 322-страничный «Отчет о тенденциях интернета», предсказав взрывной рост аудитории сети. С тех пор ее прогнозы сбывались с пугающей точностью. Так, в 2000 году она заявила, что интернет-реклама обгонит печатную — так и случилось к 2004-му. Позже, в 2008-м, предрекла эру мобильных устройств, и к 2014 году они стали доминировать.

После ухода из Kleiner Perkins в 2019 году она сосредоточилась на своем фонде BOND Capital — и вот, спустя шесть лет, возвращается с новым масштабным исследованием. Например, в нем отмечено, что ИИ дешевеет быстрее, чем кто-либо ожидал.

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Если в 2014 году обучение топ-модели стоило миллиарды, то сегодня цена вывода данных упала на 99,7% всего за два года. Технологии вроде Google TPU и Amazon Trainium ускоряют этот процесс, делая ИИ доступнее.

Интересно, что 13,5% пользователей ChatGPT оказались индийцами (против 8,9% из США). Более того, Индия — крупнейший рынок для DeepSeek. Причина в дешевом интернете и высокой чувствительности к ценам.

Критике Микер подверглась OpenAI, которая оценивается в $300 млрд, но ее выручка ($9,2 млрд) делает эту цифру сомнительной. Для сравнения, китайские аналоги вроде Baidu ERNIE 4.5 Turbo в 500 раз дешевле GPT-4.5, а по эффективности почти не уступают. В связи с этим эксперт призвала «не класть все яйца в одну корзину».

В то же время Микен обратила внимание на большие изменения на поисковом рынке: годовой объем поиска OpenAI превысил 365 млрд запросов, это в 5,5 раз больше, чем запросы в Google.

Как заявил СТО Meta (признана Минюстом России экстремистской и запрещена) Эндрю Босворт, гонка ИИ — «это космическая гонка нашего времени». Количество масштабных ИИ-систем, выпущенных Китаем, уже сопоставимо с американскими. Вывод Микер звучит как предупреждение: «Инвестируйте только то, что готовы потерять. Сегодня все растет — но завтра может рухнуть».