Акции ведущих технологических компаний по всему миру начали падать, поскольку инвесторы стали всё больше беспокоиться о «пузыре» в сфере искусственного интеллекта (ИИ) — ситуации, когда ожидания от технологий растут быстрее, чем реальные результаты, пишет BBC. Индексы в США и Азии сегодня под давлением — в том числе из-за перерасценки активов, связанных с ИИ, и неопределенности по их будущей доходности.

Freepik

Например, акции компании Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена) в октябре 2025 года снизились на 12% после публикации финансовых результатов, которые не оправдали ожиданий инвесторов, вызвав беспокойство по поводу замедления роста рекламных доходов. А акции Apple тогда же упали на 6% после того, как компания сообщила о снижении спроса на новые iPhone, что вызвало сомнения в перспективах роста.



Это снижение объясняется тем, что инвестиции в компании, связанные с ИИ, выросли стремительно, но доказательства устойчивой прибыли пока слабые. Инвесторы начали делать ставку на резкий рост просто «на хайпе», однако рынок показывает: ожидания могут опережать реальность. Так и появляется «пузырь» ИИ, стоимость акций взлетает выше того, что оправдывают реальные показатели, и любая новость о замедлении развития приводит к резкой переоценке рынка.

Для российского бизнеса этот тренд важен сразу по нескольким причинам. Во-первых, компании, связанные с технологиями и стартапами в России, могли рассчитывать на зарубежные инвестиции — снижение доверия к ИИ-тематике может уменьшить такие потоки. Во-вторых, если стоимость технологий падает, могут быть пересмотрены оценки и условия финансирования, что повлияет на проекты с высокими затратами на ИИ-инфраструктуру и масштабирование.

С одной стороны, падение дает шанс тем, кто менее зависим от внешнего капитала: бизнес может использовать момент для разумных приобретений, инвестиций в технологии «по скидке» и оптимизации процессов. С другой — те, кто рассчитывал на быстрый рост, могут столкнуться с замедлением. Это значит, что нужно готовиться к более консервативному сценарию.

Нужно помнить, что технологии — не самоцель, а инструмент. Рост акций ИИ-компаний не гарантирует успеха, если нет монетизации и четкой бизнес-модели.