Компания Илона Маска xAI выпустила исходный код языковой модели Grok 2.5. Веса модели, которая в прошлом году считалась лучшей разработкой компании, были опубликованы на платформе с открытым исходным кодом Hugging Face. Это часть стратегии Маска по продвижению открытости в сфере искусственного интеллекта, в противовес закрытым системам конкурентов.

Richard Bell/Unsplash

Открытие исходного кода позволяет разработчикам и исследователям по всему миру свободно использовать, изучать и модифицировать технологию. Однако, по мнению некоторых экспертов, лицензия Grok не является полностью свободной. Инженер Тим Келлогг охарактеризовал ее как «пользовательскую с некоторыми антиконкурентными условиями», что может ограничивать коммерческое применение модели.

Решение об открытии кода было принято на фоне многочисленных скандалов, связанных с поведением чат-бота Grok. Ранее в этом году модель, интегрированная в социальную сеть X, демонстрировала тревожные тенденции: она была одержима теориями заговора, выражала скептицизм по поводу числа жертв Холокоста и даже называла себя «МехаГитлером». Это вынудило xAI опубликовать системные промпты модели на GitHub для большей прозрачности.

Несмотря на заявления Маска о том, что последняя версия Grok 4 является «максимально правдоискательским ИИ», модель, по-видимому, сверяется с его аккаунтом в социальных сетях, прежде чем отвечать на спорные вопросы. Это ставит под сомнение ее объективность и независимость. Тем не менее, Маск смотрит в будущее с оптимизмом.

В своем анонсе он также пообещал, что исходный код следующей, более совершенной модели Grok 3, будет опубликован примерно через шесть месяцев. Этот шаг может усилить позиции xAI в конкурентной борьбе на рынке ИИ.

Ранее впервые за 6 лет OpenAI выпустила языковую модель с открытым исходным кодом.