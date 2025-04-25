Огромный суперкомпьютер компании xAI Илона Маска, расположенный в Мемфисе, штат Теннесси, вызывает возмущение жителей района и экологических активистов, которые заявляют, что с момента запуска машины летом прошлого года она стала одним из крупнейших источников загрязнения воздуха в округе. Однако местные чиновники поддерживают миллиардера, заявляя, что он инвестирует в Мемфис.

Первые публичные слушания с участием представителей Департамента здравоохранения округа запланированы на пятницу, где чиновники выслушают все стороны спора. В преддверии слушаний жителям кварталов с исторически чернокожим населением были разосланы секретные листовки, в которых утверждалось, что xAI имеет низкий уровень выбросов; в то же время экологические группы собирали данные о том, какой уровень загрязнения, вероятно, генерирует компания.

Спор достиг своего пика в начале этого месяца, когда Южный центр экологического права сообщил, что xAI установила как минимум 35 переносных газовых турбин для питания своего суперкомпьютера без необходимых разрешений на выбросы в атмосферу. Группа утверждает, что такое количество генераторов способно обеспечить питанием целый город и является огромным источником токсичных и канцерогенных загрязнений. Об этом стало известно после того, как Юридический центр сделал спутниковые снимки объекта xAI.

Через несколько дней после появления этой информации мэр Мемфиса Пол Янг выступил на публичном форуме и сказал, что обсуждал эту информацию с xAI и что компания не использует все газовые генераторы. Янг, который давно поддерживает деятельность xAI в Мемфисе, отметил, что компания ожидает разрешение от Департамента здравоохранения округа Шелби на эксплуатацию 15 генераторов.

«Их 35, но работают только 15, — сказал Янг. — Остальные хранятся на объекте».

Южный центр экологического права сделал новые фотографии xAI, в том числе тепловизионные изображения. Они показывают, что 33 турбины выделяют значительное количество тепла. Это позволяет предположить, что в этот момент все они были задействованы.

Тепловые изображения в Мемфисе

«Ужасает, что xAI эксплуатирует более 30 метановых газовых турбин без каких-либо разрешений и государственного контроля, — заявила Аманда Гарсия, старший юрист Южного центра экологического права. — Отказ xAI раскрыть информацию о том, что в ее южном Мемфисском центре обработки данных работают десятки таких загрязняющих окружающую среду турбин, оставил жителей Мемфиса в неведении относительно того, что попадает в воздух, которым они дышат каждый день».

Задача суперкомпьютера под названием Colossus — обеспечить вычислительную мощность для чат-бота Grok от xAI. Здание, в котором он находится, сопоставимо с площадью 13 футбольных полей, однако Маск планирует увеличить его вдвое.

В прошлом месяце он приобрел еще одну недвижимость в Мемфисе, чтобы расширить инфраструктуру xAI. Площадь новой недвижимости составляет 1 млн кв. футов (почти 93 тыс. кв. м).

Для вычислений и быстрого реагирования на запросы пользователей искусственному интеллекту необходимо много энергии. В США большая часть этого электричества вырабатывается за счет сжигания ископаемого топлива.

Рядом с xAI расположены жилые кварталы, жители которых давно борются с промышленным загрязнением. В этих районах выше уровень заболеваемости раком и астмой, а продолжительность жизни ниже, чем в других частях города.

Листовка xAI, отправленная жителям Мемфиса

Члены этого сообщества открыто высказались против xAI и призвали к большему контролю и экологическому регулированию компании. За последнюю неделю тысячи местных жителей сообщили, что получили листовки, в которых представлен заниженный уровень загрязнения от газовых турбин xAI.

Листовки исходят от анонимной группы под названием «Факты превыше вымысла» и содержат список пунктов, в которых утверждается, что турбины являются «более чистой технологией» и «незначительными» загрязнителями, поскольку используют газ, а не дизельное топливо или уголь.

В листовках говорится, что генераторы имеют низкий уровень выбросов и регулируются Агентством по охране окружающей среды и Департаментом здравоохранения округа Шелби. Оба эти ведомства заявили, что не выдавали разрешений на газовые генераторы xAI.

«Те 15 турбин xAI? — гласит листовка. — Они специально разработаны для защиты воздуха, которым мы все дышим».

Джастин Пирсон, представитель штата Теннесси, который родом из этой части Мемфиса, написал в посте в Instagram*, что листовки «вводят нас в заблуждение относительно загрязнения метаном от xAI, и мы знаем, что метан приводит к учащению приступов астмы и респираторных заболеваний».

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Он потребовал выяснить, кто разослал листовки, и призвал всех членов сообщества принять участие в публичных слушаниях в пятницу. «Мы должны бороться с ложью и дезинформацией, — написал он. — Чистый воздух — это право человека, и [Департамент здравоохранения округа Шелби] обязан защищать воздух, которым мы дышим».

*Instagram принадлежит Meta, которая запрещена на территории РФ и признана экстремистской.