Компания Airbound из Индии объявила о закрытии посевного раунда на сумму $8,65 млн, который возглавил Lachy Groom (сооснователь Physical Intelligence — фонда, инвестирующего в ИИ-технологии). Деньги потратят на запуск пилотных программ и масштабирование производства дронов с конструкцией типа tail-sitter — взлет как ракета и полет как самолет.

Фото: Airbond

Разработчик создает дроны с корпусом из углеродного волокна. Цель работы стартапа — сделать доставку настолько дешевой, чтобы ее можно было буквально совершать за 1 цент.

Проект был основан Наманом Пушпом, развивавшего свою идею с 15 лет и в нынешние 20 лет добившегося коммерческого запуска. Он и команда рассчитывают сильно снизить себестоимость перевозки: в Индии доставка мелких грузов двухколесным электровелосипедом обходится примерно в $0,02/км, а цель Airbound — добиться примерно $0,001/км.

У компании уже есть первый партнер — медицинская компания Narayana Health из Бангалора: в течение 3 месяцев дроны будут перевозить анализы, донорские материалы и другие небольшие медицинские грузы. После выхода проекта на 1 миллион доставок в день к середине 2027 года планируется также расширение ее деятельности в сегменты быстрой доставки и e-commerce.

Стратегия предусматривает увеличение объемов производства от текущего темпа в один дрон в день до более 100 единиц ежедневно. Уже запущен прототип второй версии, которая сможет перевозить увеличенную нагрузку при снижении веса дрона.

Airbound также уже ведет переговоры с авиационным управлением Индии, чтобы легализовать полеты своих беспилотников как средства доставки.

Это может стать хорошим примером того, как молодые технологичные команды пытаются изменить логику последней мили: переход от дорогих курьеров к почти «нулевой» стоимости автономной доставки может быть революционным и для рынков с трудной инфраструктурой и большими расстояниями.

В России доставка дронами пока находится на стадии экспериментов. В апреле этого года разработчик и производитель беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего» запустил эксперимент по доставке товаров в черте города при помощи дронов. Пилотной площадкой стала Самарская область. Сервис «Самокат» в июле также запустил тестовую доставку продуктов дронами в Нижнем Новгороде.

Основные ограничения связаны с законодательством — коммерческие полеты беспилотников требуют отдельного разрешения от Росавиации и согласования маршрутов. Тем не менее Минтранс и Минпромторг обсуждают создание правовой базы, которая позволила бы дронам доставлять посылки в малонаселенные и удаленные регионы на постоянной основе.