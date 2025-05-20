Meta (владеет Instagram, признана в России экстремистской и запрещена) объявила о запуске для соцсети программы Referrals для соцсети, по которой создатели контента в США получают деньги за привлечение трафика и новых пользователей. Об этом сообщает The Business Insider (BI). Тест программы продлится шесть недель с мая по июнь.

Фото: Freepik

Программа предлагает $100 за каждого нового зарегистрированного пользователя или за каждые 1 тыс. «квалифицированных посещений» приложения, с максимальной выплатой $20 тыс.

Издание отмечает, что приложение предлагает авторам делиться ссылками — например, на свой профиль, ролики, публикации, истории и каналы — «вне Instagram», на других веб-сайтах и в приложениях, таких как TikTok, YouTube, Discord и Substack.



BI пишет, что Instagram следует тренду монетизации, начатому TikTok, который в 2024 году ввел реферальную программу со скидками на покупки за приглашение друзей. Новые инициативы соцсети направлены на удержание внимания авторов и аудитории в условиях жесткой конкуренции на рынке соцсетей.