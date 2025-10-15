Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) объявил, что с контентом для подростков будет происходить серьезная перестройка: пользователи до 18 лет будут видеть по умолчанию только контент, соответствующий рейтингу PG-13 — без сцен насилия, откровенности или употребления наркотиков. Изменения также охватят чаты с ИИ: при активированном фильтре Limited Content подростки больше не смогут вести разговоры о неподобающих темах.

Freepik

Сейчас подростки не смогут самостоятельно изменить эти настройки — только с согласия родителей или опекунов. Instagram также запускает новый фильтр контента, который не позволит юным пользователям комментировать публикации, отмеченные как ограниченные, а аккаунты с неподобающим контентом станет труднее обнаружить.

Компания поясняет, что уже начинает применение новых правил в США, Великобритании, Австралии и Канаде, а глобальный запуск запланирован на следующий год. Также Instagram блокирует просмотр некоторого контента через прямые сообщения и удаляет такие аккаунты из рекомендательных лент.

Это решение платформы интересно для родителей, создателей контента и подростков — как соцсеть изменит взаимодействие с аудиторией младшего возраста. Подобные меры демонстрируют, что соцсети в целом начинают активнее внедрять возрастные градации и усиленные механизмы защиты.

В международной практике уже появляются похожие инициативы: в сентябре стало известно, что компания OpenAI запустит функцию родительского контроля уже в октябре. Эти шаги стали реакцией на инциденты, когда ChatGPT не смог распознать разговоры о психических расстройствах и самоубийстве.