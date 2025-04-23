Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) представил Edits, новое приложение для редактирования видео — аналог CapCut от ByteDance (владеет TikTok). На это обратило внимание издание The Verge. Приложение доступно бесплатно для iOS и Android.

Фото: Instagram / Yahoo

Edits предлагает инструменты для управления проектами и отслеживания идей, а также продвинутые функции: ИИ-анимации на основе статичных изображений, замена фона с помощью зеленого экрана и вырезка объектов (cutout), что делает приложение очень похожим на CapCut.

Глава Instagram Адам Моссери признал сходство с CapCut, но отметил, что Edits ориентирован на профессионалов, а не на случайных пользователей. В конечном итоге приложение «будет довольно сильно отличаться от CapCut», с «более широким набором творческих инструментов и, вероятно, меньшей аудиторией», отметил он.

Уже анонсированы будущие обновления Edits, включая поддержку ключевых кадров, дополнительные ИИ-инструменты для редактирования и функции совместной работы над видео.