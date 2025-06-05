Бум строительства дата-центров для ИИ может оказаться «иррациональным» и привести к краху, особенно из-за рискованных инвестиций в малые ядерные реакторы для их питания, предупредил инвестор, сооснователь и партнер Lux Capital Джош Вулф, пишет Axios.

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Сегодня крупные технологические компании инвестируют миллиарды долларов в центры обработки данных и источники энергии для их питания.

Так, техногигант Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заключил 20-летнее соглашение с энергетической компанией Constellation Energy о поддержании работы атомной электростанции (АЭС) в Иллинойсе для удовлетворения потребности в электроэнергии, вызванную развитием искусственного интеллекта (ИИ).

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Вулф сравнил текущую ситуацию с «пузырями» в сфере оптоволоконных сетей и облачных вычислений. Он отметил, что действия отдельных компаний по расширению инфраструктуры рациональны, но в совокупности становятся «иррациональным» и перегревают сферу.

Особое беспокойство вызывает энергоснабжение дата-центров. Вулф указал на риски инвестиций в малые модульные ядерные реакторы. «Таким образом вы получаете спекулятивный капитал, который направляется на обеспечение энергией. Это может закончиться катастрофой», — предостерег он.