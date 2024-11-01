Крупные технологические компании, включая Microsoft и Meta* (запрещена на территории РФ), наращивают расходы на строительство центров обработки данных искусственного интеллекта, стремясь удовлетворить огромный спрос, однако инвесторы ожидают скорейшей отдачи от вложенных миллиардов, сообщает Reuters.

Microsoft и Meta* заявили, что их капитальные расходы растут из-за инвестиций в ИИ. Компания Alphabet также сообщила, что эти расходы останутся высокими. Amazon скорее всего, даст аналогичный прогноз. Значительное увеличение капитальных затрат может поставить под угрозу высокую доходность этих компаний, а снижение рентабельности, скорее всего, испугает инвесторов.

На предварительных торгах акции технологических гигантов упали, что свидетельствует о проблемах, с которыми сталкиваются эти компании. Они находятся в поиске баланса между своими амбициозными целями в области ИИ и необходимостью убеждать инвесторов в том, что ориентированы на краткосрочные результаты.

Акции компаний Meta* и Microsoft упали на 4%, несмотря на то, что каждая из них превзошла ожидания по прибыли и выручке за период с июля по сентябрь. Акции Amazon также упали на 1,4%.

По данным Visible Alpha, капитальные затраты Microsoft за один квартал сейчас превышают годовые расходы до 2020 финансового года. В случае Meta* расходы за квартал соответствуют затратам за год до 2017 года.

Microsoft сообщила, что в первом финансовом квартале ее капитальные расходы выросли на 5,3% до $20 млрд, и предсказала увеличение расходов на искусственный интеллект во втором квартале. При этом рост ключевого облачного бизнеса Azure, скорее всего, замедлится. Это объясняется нехваткой мощностей в своих центрах обработки данных.

«Я думаю, инвесторы упускают из виду, что каждый год перерасхода средств Microsoft, как в этом году приводит к снижению прибыли на целый процент в течение следующих шести лет», — сказал Гил Лурия, глава отдела технологических исследований D.A. Davidson. Компания Meta*, в свою очередь, предупредила о «значительном повышении» расходов на инфраструктуру, связанную с искусственным интеллектом, в следующем году.

Нехватка мощностей сказывается на технологической отрасли. Чипмейкеры, включая компанию Nvidia, с трудом справляются со своими обязательствами по поставкам, что, в свою очередь, затрудняет наращивание мощностей облачных компаний.

Компания Advanced Micro Devices заявила, что спрос на чипы для искусственного интеллекта растет гораздо быстрее, чем предложение. Компания предупредила, что в следующем году поставки чипов искусственного интеллекта будут ограниченными.

Несмотря на опасения, Meta* и Microsoft подчеркнули долгосрочный потенциал ИИ. «Создание инфраструктуры — это, возможно, не то, что инвесторы хотят услышать в ближайшей перспективе, но я думаю, что возможности здесь действительно велики, — сказал генеральный директор Meta* Марк Цукерберг. — Мы собираемся продолжать вкладывать в это значительные средства».

Ранее компания Microsoft заявила, что Google ведет тайную войну против облачной компании Azure с целью настроить регулирующие органы против своих конкурентов. По мнению компании, лоббистские усилия Google направлены на то, чтобы «отвлечь внимание» от проверки со стороны регулирующих органов, с которой Google сталкивается в других странах.