Cursor стал одним из самых популярных стартапов по программированию с использованием ИИ, сообщает Techcrunch. Вместе с этим его разработчик Anysphere увеличил свой доход с $4 млн в год до $4 млн в месяц. Помощник на базе ИИ Cursor быстро обрел своих пользователей и привлек внимание инвесторов.

Cursor, привлек более $60 млн в рамках финансирования серии А, после чего оценка стоимости компании составила $400 млн. Anysphere получила незапрошенные предложения, оценивающие компанию в $1,5 млрд, которые быстро выросли до $2,5 млрд. Среди венчурных капиталистов Benchmark, Index Ventures и предыдущие инвесторы Andreessen Horowitz и Thrive.

Компанию в 2022 году основали Майкл Труэлл, Суалех Асиф, Арвид Луннемарк и Аман Сэнгер, когда они были студентами Массачусетского технологического института. В прошлом году Anysphere закончила программу акселерации OpenAI и стала ее самым выдающимся выпускником. Затем компания привлекла $8 млн посевного раунда под руководством Startup Fund OpenAI при участии бывшего генерального директора GitHub Ната Фридмана и соучредителя Dropbox Араша Фирдоуси.

Большинство инженеров уже используют помощников по програмированию, таких как Cursor, и некоторые венчурные капиталисты ожидают, что эти инструменты вскоре позволят стартапам нанимать меньше разработчиков программного обеспечения.

Ранее стартап, занимающийся борьбой с фейками и ложной информацией, продемонстрировал свои разработки. ForceField создал набор программных интерфейсов под названием MARQ, которые предназначены для проверки подлинности контента.