Ирландский орган по надзору за СМИ и интернетом Coimisiún na Meán принял и опубликовал Кодекс безопасности в интернете, который со следующего месяца будет применяться к платформам обмена видео, расположенным в стране, включая TikTok от ByteDance, YouTube от Google, а также Instagram* и Facebook Reels* от Meta* (признана экстремистской и запрещена на территории РФ), сообщает TechCrunch.

Платформы, на которые распространяется действие Кодекса, должны иметь положения и условия, запрещающие загрузку или распространение различных видов вредоносного контента, включая кибербуллинг, пропаганду членовредительства или самоубийства, расстройств пищевого поведения или питания, а также запрещающие контент, подстрекающий к ненависти или насилию, терроризму, материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми (CSAM), а также расизм и ксенофобию.

Целью Кодекса является регулирование типов контента, которые напрямую не подпадают под действие Закона Европейского союза о цифровых услугах (DSA), подтвердил представитель Coimisiún na Meán Адам Херли.

Последний, общеевропейский закон, широко применяется с середины февраля и направлен на борьбу с незаконным контентом в интернете (например CSAM), а не на борьбу с более широким спектром вреда, на устранение которого направлен Кодекс Комиссии по правам человека.

«Одной из идей Кодекса безопасности в интернете является борьба с контентом, который, скорее, вреден, чем незаконен, — сказал Херли. — Мы расширили сферу действия, включив в нее вредоносный контент, загрузку которого они должны запретить, а затем принимать меры по сообщениям о нарушении этих положений и условий».

По его словам, это запрет на загрузку в их положениях и условиях. Он добавил, что им придется запретить загрузку такого типа контента в своих собственных положениях и условиях, а затем обеспечивать соблюдение этих положений и условий.

Кодекс будет напрямую применяться только к видеоуслугам, предоставляемым пользователям в Ирландии, включая несколько крупных социальных сетей, которые подпадают под его действие, так как их региональные штаб-квартиры находятся в стране. Однако технологические компании могут принять решение применять те же меры в остальной части региона, чтобы оптимизировать соответствие и избежать неудобных вопросов о несоответствиях в стандартах контента.

Еще один примечательный элемент — что законодательство ЕС запрещает налагать на платформы общее обязательство по мониторингу. Таким образом, Кодекс безопасности в интернете Ирландии не будет требовать от платформ развертывания фильтров загрузки. Скорее, он подтвердил, что это по сути расширение существующего подхода уведомления и удаления — позволяя пользователям также сообщать о вредоносном контенте и ожидать, что платформы удалят его.

Как и DSA, Кодекс требует, чтобы платформы предоставляли пользователям возможность сообщать о вышеупомянутых вредоносных типах контента, чтобы они могли действовать в соответствии со своими положениями и условиями.

В дополнительных требованиях Кодекс предписывает видеосайтам, которые в своих положениях и условиях допускают порнографический контент или неоправданное насилие, применять «соответствующие» меры обеспечения возраста (или проверку возраста), чтобы несовершеннолетние не имели доступа к ненадлежащему контенту.

Херли заявил, что одобренных технологий обеспечения возраста как таковых не существует; вместо этого регулирующий орган будет оценивать целесообразность каждого конкретного случая. Кодекс также требует, чтобы платформы обмена видео, размещающие такой контент, создавали удобные для пользователей системы оценки контента.

Платформы также должны обеспечивать родительский контроль за любым контентом, который может нанести ущерб физическому, умственному или моральному развитию детей младше 16 лет, как говорится в пресс-релизе Coimisiún na Meán.

Что касается рекомендательных систем, ирландский регулятор ранее рассматривал возможность обязать платформы обмена видео по умолчанию отключать рекомендации контента на основе профилирования в качестве меры безопасности. Это могло привести к ситуации, когда TikTok был бы вынужден по умолчанию отключить свой алгоритм.

Комиссар по безопасности в интернете Ирландии Ниам Ходнетт сказала, что Кодекса безопасности в интернете кладет конец эпохе саморегулирования социальных сетей. Кодекс устанавливает обязательные правила для платформ обмена видео, которым необходимо следовать, чтобы уменьшить вредссв пользователям.

«Мы будем работать над тем, чтобы люди знали свои права, когда выходят в интернет, и мы будем привлекать платформы к ответственности и принимать меры, когда платформы не выполняют свои обязательства», — добавила она.

В другом поддерживающем заявлении исполнительный председатель Coimisiún na Meán Джереми Годфри добавил, что с принятием Кодекса безопасности в интернете все элементы Рамочной основы безопасности в интернете теперь на месте. Сейчас они сосредоточены на полной реализации Рамочной основы и внесении позитивных изменений в жизнь людей в интернете.

«Наше послание людям ясно: если вы сталкиваетесь с чем-то, по вашему мнению, незаконным или противоречащим собственным правилам платформы относительно того, что они разрешают, вы должны сообщить об этом непосредственно платформе. Наш контактный центр готов предоставить совет и руководство людям, если им нужна помощь», — добавил он.

Проблемы безопасности детей стоят за растущим числом инициатив по обеспечению безопасности в интернете по обе стороны Атлантики в последние годы. К ним относятся Закон Великобритании о безопасности в интернете и Кодекс дизайна, соответствующего возрасту. Законопроект, ориентированный на безопасность детей, также разрабатывается в США (KOSA). Он был предложен еще в 2022 году.

Ранее сообщалось, что правительство Австралии хочет штрафовать платформы социальных сетей на сумму до 5% от их мирового дохода, если они не прекратят распространение дезинформации, в соответствии с пересмотренным законодательным планом.