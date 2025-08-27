Новая амбициозная лаборатория Meta* по созданию сверхинтеллекта столкнулась с первыми трудностями. Всего через два месяца после ее анонса как минимум трое ведущих исследователей в области искусственного интеллекта покинули компанию. Этот отток кадров ставит под сомнение амбиции Марка Цукерберга в гонке за создание самого мощного ИИ.

Ben Sweet/Unsplash

Meta борется за лучшие умы в сфере ИИ для своей «лаборатории сверхинтеллекта», главная цель которой — разработка сильного ИИ. Несмотря на то, что Цукерберг лично проводил кампанию по найму, предлагая огромные зарплаты и переманивая специалистов у конкурентов, удержать их оказалось сложнее. Двое из ушедших сотрудников проработали в Meta менее месяца и вернулись в OpenAI, откуда и были наняты.

Эти увольнения произошли вскоре после того, как Meta объявила о реструктуризации своего ИИ-подразделения и возможном сокращении штата. Неопределенность и внутренние изменения могли стать одним из факторов, повлиявших на решение исследователей. Для специалистов такого уровня стабильность и четкое видение проекта часто важнее финансовых условий.

Новые кадровые перестановки могут стать серьезным ударом по репутации Meta как центра притяжения ИИ-талантов. Компания тратит миллиарды на исследования и агрессивно нанимает персонал, но неспособность удержать ключевых сотрудников может замедлить разработку передовых моделей. Конкуренты, такие как OpenAI и Google, выглядят более стабильными и привлекательными для исследователей.

Отток кадров из лаборатории, которая должна была стать флагманом в разработке самосовершенствующегося сверхинтеллекта, вызывает вопросы о внутренней культуре и стратегии Meta. В условиях жесткой «войны за таланты» в Кремниевой долине, каждый такой уход — это не просто потеря специалиста, а сигнал для всего рынка о проблемах внутри компании.

*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ