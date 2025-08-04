В начале 2000-х интернет переживал бурный рост. Новые стартапы рождались и исчезали, инвесторы искали «новый Google», а информация становилась новым капиталом. В это время Джимми Вэйлс, трейдер по образованию, вместе с философом Ларри Сэнгером начал работать над проектом, который сначала назывался Nupedia — энциклопедией, написанной только экспертами. Процесс шел медленно, и к концу первого года на сайте появилось всего лишь несколько десятков статей.

Джимми Вэйлс. Источник: wikimedia.org

Решение открыть платформу для свободного редактирования стало поворотным, в январе 2001 года была запущена Wikipedia — сайт, где любой желающий мог не только читать статьи, но и редактировать их. Название стало сочетанием слов «wiki» (гавайское «быстро») и «encyclopedia». За первые месяцы проект вырос до тысяч статей на английском языке, а затем стал стремительно расширяться и на другие языки.

С самого начала Wikipedia существовала без рекламы и платного доступа. Несмотря на предложения продать проект или внедрить монетизацию, Вэйлс выбрал другой путь: он основал некоммерческую организацию Wikimedia Foundation и передал ей права на сайт. На протяжении десятилетий Wikipedia финансировалась за счет пожертвований от пользователей и грантов — бизнес-модель, редкая для цифровой эпохи.

В отличие от других интернет-проектов нулевых, ставших многомиллиардными компаниями, Wikipedia так и осталась некоммерческой. На фоне IPO Google, покупки YouTube и взрывного роста Facebook, Википедия представляла собой аномалию: крупнейший информационный ресурс в мире, который нельзя купить.

Сегодня Wikipedia — один из самых популярных сайтов в мире. Проект переведен на более чем 300 языков и содержит свыше 60 миллионов статей, Википедия редактируется 350 раз в минуту и прочитывается более 8 000 раз в секунду. Каждый месяц к Википедии получают доступ 1,5 миллиарда уникальных устройств и читают ее более 15 миллиардов раз в месяц. При этом состояние самого Джимми Вэйлса, по собственным словам, «далеко от миллиарда».