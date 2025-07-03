Название — важная часть идентичности бизнеса, иногда одно удачное слово помогает компании выйти на новый уровень. Что скрывается за именами известных компаний? В подборке истории первых названий культовых брендов, о которых почти никто не помнит.

Kai Wenzel, Unsplash

1. BackRub → Google

В 1996 году будущие основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин запустили свой поисковик под названием BackRub. Логика была простая: алгоритм анализировал обратные ссылки (backlinks), чтобы понять, насколько страница важна, но проблема была в том, что слово звучало двусмысленно и ассоциировалось скорее со спа-салоном, чем с интернет-поиском. Через год проект переименовали в Google — производное от «гугол», числа с сотней нулей, что символизировало амбиции сервиса.

2. Mercury Sports → Reebok

Компания Mercury Sports Footwear, основанная братьями Фостер в 1958 году, столкнулась с проблемой при выходе на зарубежные рынки: право на торговую марку Mercury уже принадлежало другим компаниям. У Фостеров было несколько вариантов: выкупить права, судиться или придумать новое название, но борьба за бренд оказалась бы слишком дорогой, поэтому они выбрали третий путь. Новое слово — Reebok (вид южноафриканской газели) — Фостер нашел в американском словаре Уэбстера, а в 1960 году компания официально сменила имя, под которым и вошла в историю спортивной индустрии.

3. Burbn → Instagram*

Первоначально Instagram* назывался Burbn — в честь бурбона, любимого напитка сооснователя Кевина Систрома. Изначально приложение было сложным: там были чекины, баллы, фото, геймификация — пользователи путались. Команда упростила сервис до публикации фото и фильтров — и переименовала его в Instagram*, тогда-то и начался рост его популярности.

4. Brad’s Drink → Pepsi

В 1893 году аптекарь Калеб Брэдхэм создал «здоровый тонизирующий напиток», который продавал в своей аптеке под именем Brad’s Drink, но по мере роста популярности он понял: имя не отражает суть продукта и не поможет бренду выйти на более широкий рынок. Через пять лет Брэдхэм переименовал напиток в Pepsi-Cola, в новом названии «Pepsi» отсылало к пепсину — ферменту, способствующему пищеварению (напиток тогда продвигался как полезный для желудка), а «Cola» — к модному на тот момент вкусу колы.

5. Echo Bay → eBay

Пьер Омидьяр хотел назвать свою торговую площадку Echo Bay, в честь залива, где любил отдыхать, но домен echobay.com уже был занят — его держала компания по добыче золота. Пришлось сократить название до eBay, сегодня сложно представить другой вариант.

* — Instagram принадлежит Meta, которая запрещена на территории РФ и признана экстремистской.