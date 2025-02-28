Когда Эндрю Никол завершил обучение в Юридической школе Гарварда в 2008 году, он не представлял, что его дни будут проходить на складе в Бушвике, где он будет заниматься логистикой для производственной фирмы. Основатель парфюмерного стартапа Element Brooklyn не планировал всю жизнь работать юристом.

Для Никола, родившегося в Южной Африке, не было особых вариантов, кроме как присоединиться к юридической фирме в Нью-Йорке, что позволило бы ему и остаться в стране, и исследовать город.

После нескольких лет работы в юридической области, которые он характеризовал как интересные, познавательные и приносящие хороший доход — его стартовая зарплата составляла $180 тыс. в год, не считая бонусов — Никол решил изменить направление своей карьеры.

«Меня всегда больше всего привлекала бизнес-стратегия, — делится он. — Я искал способ быть ближе к этому, а не ограничиваться только юридическими консультациями для клиентов. И единственным вариантом, который я мог представить, это стать предпринимателем».

Никол понимал, что оставить свою высокооплачиваемую работу — это риск, и что не многие юристы решились бы на такой шаг. «Я перешел от более чем комфортного образа жизни до незнания ситуации того, когда будет следующая зарплата, — рассказывает он. — Но я также осознавал, что это то, что мне действительно хотелось делать».

Тем не менее это решение оправдало себя. По словам Никол, компания Element Brooklyn в прошлом году принесла более $2 млн дохода. Вот почему он выбрал оставить юриспруденцию и заняться производством мыла и свечей.

Одним из первых бизнес-проектов Никола стало соучредительство TripExpert, платформы, которая собирает профессиональные отзывы о путешествиях, чтобы помочь пользователям спланировать свои отпуска. Этот проект оказался успешным, но с началом пандемии и снижением спроса Никол решил заняться чем-то другим.

Он начал увлекаться миром ароматов, заметив, как его друзья тратят приличные суммы на элитные продукты, не имея возможности пополнить свои запасы, когда они заканчиваются. Никол также обратил внимание на то, что более доступные бренды начинают внедрять экологически чистые и инновационные решения в свою упаковку, в то время как у более дорогих брендов этого не происходило.

«Вы могли бы зайти в Target или Walmart и найти экологически чистые варианты для повторного использования мыла и кремов, — делится он. — Но если вы искали по-настоящему качественный, роскошный продукт от известного бренда, то у вас не было выбора для его повторного использования. Вам приходилось просто покупать новую упаковку, когда продукт заканчивался, и я считал это крайне нерациональным».

Заручившись поддержкой своего отца, который является инженером-химиком, Никол решил попробовать свои силы в производстве мыла, свечей и кремов. Пара стартовала с использования миксера KitchenAid стоимостью $300 для создания первой партии продукции.

«Одно из ключевых уроков, который я усвоил в детстве, — это то, что многие вещи основываются на базовых научных принципах, — делится Никол. — Это в полной мере относится к мылу для рук». Первым продуктом компании Element Brooklyn стало мыло под названием Mandarin Crush, цена которого составила $19. Это мыло быстро нашло своих покупателей.

«Первые по-настоящему положительные отзывы появились в TikTok и Instagram Reels* (запрещен на территории РФ), — продолжает он. — Всего несколько первых клиентов, которые первыми узнали о нас, восприняли наш продукт как своего рода лайфхак для тех, кто ограничен в бюджете». Убедившись в успешности своей концепции, Никол решил развивать другие категории продуктов. Он был уверен, что сможет привлечь покупателей, если предложит изделия с приятными ароматами по доступной цене.

Свеча от компании Element Brooklyn стоит около $25, а запасные фитили можно приобрести менее чем за $20. На сайте бренда для каждого продукта указан похожий аромат. Например, свеча In Full Bloom по цене $23 имеет аналог — Diptyque Baies, цена которого достигает $76. «Некоторые из этих компаний предлагают свечи с тремя фитилями, цены на которые превышают $500, — отмечает Никол. — Наценка у них невероятная».

Сосредоточив внимание на идее повторного использования своих мыла и свечей, а также на экологичности и заботе о природе, Никол смог привлечь постоянных клиентов. Бизнес также развивается благодаря сотрудничеству с фитнес-клубами и спа-салонами, которые стремятся создать для своих посетителей особые впечатления.

По словам Никола, в 2025 году Element Brooklyn планирует достичь дохода более $8 млн. Несмотря на трудности, связанные с управлением поставок и производством свечей на его складе, он совершенно не скучает по своей прошлой адвокатской карьере.

«Это была весьма серьезная работа. Каждый день я надевал костюм и галстук и отправлялся в свой кабинет с деревянными панелями и секретарем у входа, — рассказывает он. — Но то, что я делаю сейчас, гораздо увлекательнее, динамичнее и приносит значительно больше удовольствия».

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