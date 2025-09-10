Команда исследователей из Института автоматизации Китайской академии наук представила первую в мире «мозгоподобную» большую языковую модель SpikingBrain 1.0. Эта система, имитирующая работу человеческого мозга, обещает быть значительно более энергоэффективной и быстрой по сравнению с традиционными алгоритмами. При этом она работает исключительно на китайских чипах.

Shawn Day/Unsplash

Современные большие языковые модели, такие как ChatGPT, потребляют огромное количество энергии и сильно зависят от мощных графических процессоров, в основном производства Nvidia. Чтобы обойти этот недостаток, алгоритм SpikingBrain 1.0 использует технологию «спайковых вычислений». Вместо активации всей нейронной сети модель задействует только необходимые в данный момент нейроны, подобно человеческому мозгу, что радикально снижает потребление энергии.

Благодаря такому подходу SpikingBrain 1.0 обучается на данных, составляющих менее 2% от объема, необходимого для традиционных систем, сохраняя при этом высокую производительность. В ходе тестов при обработке длинных текстов (до 4 млн токенов) модель показала себя до 100 раз быстрее стандартных систем.

Важным аспектом является то, что SpikingBrain 1.0 работает на китайской чиповой платформе MetaX, обходясь без чипов Nvidia. Это делает модель стратегически важной для Китая в условиях ужесточения экспортного контроля со стороны США. Ведущий исследователь Ли Гоци заявил, что модель открывает новый путь для развития ИИ и оптимизирована для китайских чипов.

Были созданы две версии модели: с 7 млрд и 76 млрд параметров. Меньшая версия уже выложена в открытый доступ, а большая доступна для публичного тестирования. По словам разработчиков, система стабильно работала неделями на сотнях чипов MetaX, и ни разу не дала сбой.

Однако не все чипы китайского производства показывают себя хорошо. Например, ранее сообщалось о том, что стартап DeepSeek столкнулся с проблемами при попытках обучить свою новую нейросеть на чипах Huawei.