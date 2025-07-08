Топ-менеджер Apple, отвечающий за модели искусственного интеллекта, Руоминг Панг переходит в Meta (признана в России экстремистской и запрещена), чтобы работать над созданием «суперинтеллекта». Об этом сообщает Bloomberg.

David Paul Morris/Bloomberg

По словам источников агентства, компания Марка Цукерберга предложила Пангу контракт на десятки миллионов долларов в год. Meta подтвердила агентству назначение специалиста.

В Apple Панг руководил командой из 100 человек, отвечавшей за большие языковые модели, которые поддерживают Apple Intelligence и функции Siri. В июне Apple объявила об открытии моделей для сторонних разработчиков, что позволит создавать новые приложения для iPhone и iPad.

После ухода Панга его команда столкнулась с критикой со стороны нового руководства, рассматривающего использование моделей OpenAI или Anthropic для новой версии Siri. Это снизило моральный дух команды, и несколько инженеров планируют уход.

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Цукерберг сделал ИИ приоритетом в Meta и лично привлекает лидеров отрасли, включая главу Scale AI Александра Вана и бывшего гендиректора GitHub Нэта Фридмана.

В его команде также много выходцев из OpenAI. В середине июня глава стартапа Сэм Альтман заявил, что Meta начала делать «просто огромные предложения» людям из его команды — «бонусы за подписание контракта в размере $100 млн, годовая компенсация — еще больше».



