Чат-бот с искусственным интеллектом по имени «Big sis Billie» — «Старшая сестра Билли» вела романтическую беседу с пенсионером Тонгбу Вонгбанду и даже сообщила ему свой адрес. Мужчина, в прошлом переживший инсульт, который отразился на его когнитивных способностях, не послушал уговоров жены и отправился в Нью-Йорк на встречу с возлюбленной. Однако свидание так и не состоялось в связи с несчастным случаем, сообщает Reuters.

Когда одним мартовским утром Тонгбу Вонгбанду начал собирать вещи, собираясь навестить друга в Нью-Йорке, его жена Линда не на шутку встревожилась: ее 76-летний супруг уже давно не жил там, более того, незадолго до происшествия он заблудился в своем же районе, и пережитый инсульт давал о себе знать. Ни удержать мужа дома, ни узнать, кого он собирался навестить, Линде так и не удалось — даже вмешавшаяся полиция смогла только уговорить его положить в карман пиджака устройство для отслеживания Apple AirTag.

На встречу Тонгбу заманила красивая молодая женщина, с которой он общался в Facebook. Как выяснилось позже, но уже не для самого пенсионера, она была чат-ботом по имени «Старшая сестра Билли», созданным гигантской социальной компанией Meta Platforms в коллаборации с влиятельной знаменитостью Кендалл Дженнер. В ходе общения виртуальная красотка не раз заверяла мужчину, что она настоящая, и даже приглашала его к себе, сообщив адрес.

Жена оказалась права в своих опасениях: Тонгбу так и не вернулся домой. По дороге на вокзал, пенсионер упал возле автостоянки в кампусе университета штата Нью-Джерси и повредил голову и шею. Спустя какое-то время мужчина скончался.

Meta отказалась комментировать смерть Тонгбу или отвечать на вопросы о том, почему она позволяет чат-ботам сообщать пользователям, что они реальные люди, и флиртовать с ними. Однако компания заявила, что старшая сестра Билли «не является Кендалл Дженнер и не претендует на то, чтобы быть Кендалл Дженнер». Представитель самой модели никак не прокомментировал ситуацию.

Некоторые шататы приняли закон об обязательном информировании пользователей о том, что они общаются с ИИ, а не с реальным человеком. Meta поддержала федеральный закон, который запретил бы регулирование ИИ на государственном уровне, но законопроект провалился на Конгрессе.