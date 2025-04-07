После принятия Госдумой законопроекта, ограничивающего размещение рекламы на запрещенных в России платформах, блогеры повысили стоимость коммерческих интеграций на 20%-50%. По словам участников рынка, спрос на рекламу снизился, потому что заказчики не были готовы к изменению стоимости. В агентствах не исключают сокращения рынка инфлюенс-маркетинга по итогам года на 1,8 млрд руб.

Блогеры подняли цены на коммерческие интеграции на фоне принятия Госдумой законопроекта о запрете размещения рекламы на заблокированных в России ресурсах, который должен вступить в силу 1 сентября.

В среднем стоимость размещений на Facebook* и Instagram*, а также X (ранее Twitter) увеличилась на 20-30%, а у некоторых авторов — на 50%. Об этом сообщила президент Ассоциации блогеров и агентств (АБА), генеральный директор Jami Lup Юлия Долгова.

«При этом те, кто сильно повысил цены, постепенно теряют спрос, и рынок начинает сам себя регулировать», — добавила она. Рост цен на размещение также подтверждают в агентствах «Ближе», Win2Win Communications, а также RTA.

По словам генерального директора АО «Крос» Екатерина Мовсесян, панике поддались микроблогеры в нижнем ценовом сегменте и те, кому потребуются дополнительные инвестиции для набора аудитории и продвижения своих каналов на легальных платформах — «ВКонтакте», «Дзен» и Telegram. Она также отметила, что крупные блогеры стоимость не увеличивали.

В настоящее время в Instagram* и Facebook* для российских пользователей отключен рекламный кабинет. При этом договариваться с блогерами или со сторонними агентствами на размещение рекламы на этих площадках все еще можно.

Реклама у блогеров с аудиторией до 50 тыс. стоит от 5 тыс. до 15 тыс. руб. за размещение. Если число подписчиков составляет от 100 тыс. до 500 тыс., то показатель увеличивается от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

При этом крупные блогеры могут заработать до 800 тыс. руб. и выше за публикацию, сообщают в агенствах. Они считают, что компании продолжат размещать рекламу в запрещенных соцсетях даже после вступления в силу законопроекта.

«Спрос, несмотря на все ограничения, остается стабильно высоким — за внимание аудитории по-прежнему готовы платить», — говорит генеральный директор «Ближе» Татьяна Никишина. Она предполагает, что изменится формат взаимодействия инфлюенсеров (блогеров) и бизнеса, то есть интеграции станут более нативными: контент будет подаваться в формате «дружеской рекомендации» и без маркировки.

Долгова утверждает, что появятся новые схемы сотрудничества, где блогеры будут не только оказывать брендам рекламные услуги, но и, например, смогут работать амбассадорами, креативными партнерами или консалтерами.

С ней не согласна гендиректор NMi Digital (NMi Group) Анна Планина. Она считает, что спрос среди тех, кто пренебрегал статусом площадок, скорее всего, сократится, но исключением могут стать бренды и товары, реклама которых и так ограничена.

Многие блогеры поднимают цены на размещения и в разрешенных соцсетях. Особенно это заметно в Telegram, где показатель CPV (средняя стоимость просмотра рекламы) вырос по сравнению с 2024 годом приблизительно на 20%, говорит глава инфлюенс-маркетинга (продвижение через лидеров мнений) RTA Дмитрий Киреев.

Никишина утверждает, что резкое повышение цен на рекламу у блогеров может сказаться негативно. Потери рынка инфлюенс-маркетинга могут достигнуть 1,8 млрд руб. По данным АБА, объем рынка в 2024 году составил 44 млрд руб., увеличившись на 4%-5% год к году.

Напомним, что с начала 2023 года российские блогеры с миллионными аудиториями стали объектами пристального внимания налоговых органов и правоохранителей. Дела Александры Митрошиной, Елены Блиновской и других инфлюенсеров показали, что ведение блога — не только творческий процесс, но и серьезный бизнес, где необходимо хорошо ориентироваться в законах.

*Принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ.