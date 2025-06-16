Холдинг Dodo Brands, владеющий сетями «Додо Пицца» и «Дринкит», завершил редомициляцию с Британских Виргинских островов в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Об этом сообщила пресс-служба центра.

Фото: Dodo Brands / Сайт

Компания официально сменила юрисдикцию, сохранив статус юридического лица и все обязательства. Редомициляция в МФЦА, завершенная 12 июня, стала частью стратегии компании по укреплению присутствия в Казахстане, где расположен ее корпоративный офис и значительная часть международного бизнеса.

​​​«Нам было важно выбрать юрисдикцию, в которой у компании уже есть реальная операционная деятельность», — отметил генеральный директор Dodo Brands Дмитрий Соловьев.

Dodo Brands — не первая компания, выбравшая МФЦА для перерегистрации. Ранее туда переехали золотодобытчик Polymetal и ритейлер Fix Price, сказано в сообщении.

Сеть «Додо Пицца», основанная в 2011 году в Сыктывкаре, работает по франчайзинговой модели и представлена в 15 странах, включая Россию и страны СНГ. Холдинг активно использует цифровые технологии, включая собственную платформу Dodo IS для управления бизнес-процессами.