Соучредитель блокчейн-платформы Ethereum и глава компании-разработчика блокчейн-приложений Consensys Джозеф Любин сообщил, что криптокошелек MetaMask готовится к запуску собственного токена Mask. По его словам, выпуск состоится в скором времени.

Appshunter Io, Unsplash

Джозеф Любин заявил, что токен Mask может быть запущен раньше, чем многие ожидают, и отметил его тесную связь с децентрализацией отдельных аспектов платформы MetaMask.

По его словам, Consensys уделяет особое внимание прогрессивной децентрализации экосистемы Ethereum и задействует MetaMask, сервис инфраструктуры Infura и блокчейн-слой Linea, чтобы сохранить «жесткую» децентрализацию в качестве ее ключевого принципа.

MetaMask — это некастодиальный криптокошелек, созданный компанией Consensys, которая занимается разработкой инфраструктурных решений для блокчейна Ethereum. Он позволяет хранить и переводить как криптовалюты, так и NFT в разных сетях.

Читайте также Альткоины обгоняют биткоин: Solana и HYPE в лидерах роста

Криптосообщество долго ждало, выпустит ли крупнейший кошелек Ethereum собственную криптовалюту. Впервые идея появилась в 2021 году, когда инженер MetaMask Эрик Маркс предложил концепцию общественного владения сервисом через выпуск токенов.

Сооснователь MetaMask Дэн Финли отмечал, что в случае запуска токен будет продвигаться прямо в интерфейсе кошелька: «Вы сможете найти ссылку непосредственно в приложении».

Он подчеркивал, что выпуск токена лишь «возможен». Последние же заявления Джозефа Любина дают понять: планы по запуску токена уже конкретизированы и находятся на завершающем этапе подготовки.