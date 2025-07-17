Крупнейший в мире контрактный производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) повысил прогноз роста выручки на 2025 год до 30% в долларовом выражении. Об этом сообщает Bloomberg. Это укрепляет уверенность инвесторов в устойчивом спросе на чипы для искусственного интеллекта (ИИ).

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TSMC сообщила о росте чистой прибыли за второй квартал 2025 года на 61% — до 398,3 млрд тайваньских долларов ($13,5 млрд), что превысило ожидания аналитиков.

Выручка компании выросла на 39%, причем 60% доходов пришлось на сегмент высокопроизводительных вычислений, включающий чипы для серверов и дата-центров. Этот сегмент стал ключевым драйвером роста, тогда как ранее TSMC зависела преимущественно от производства чипов для смартфонов, включая продукцию для Apple.

В компании отметили, что спрос на чипы для ИИ остается высоким, несмотря на геополитические и экономические риски.

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Повышенный прогноз TSMC отражает уверенность в дальнейшем росте инвестиций технологических гигантов, таких как Nvidia, AMD, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Google, в инфраструктуру для ИИ. Это подтверждает и недавний скачок акций Nvidia, чья рыночная капитализация впервые достигла $4 трлн.

Компания сохраняет планы по инвестициям в расширение производства: в 2025 году TSMC намерена вложить от $38 млрд до $42 млрд, а в ближайшие годы — еще $100 млрд в новые заводы в Аризоне, Японии, Германии и на Тайване.