Крупная французская косметическая компания L’Oreal сообщила, что договорилась о приобретении Gowoonsesang Cosmetics у швейцарского ретейлера Migros. В ее состав входит также южнокорейский бренд по уходу за кожей Dr.G. Стоимость сделки не раскрывается.

На корейском косметическом рынке доминируют местные бренды, известные как одни из самых инновационных в мире. Однако они приобретают все большую популярность за рубежом. Эта тенденция получила название K-Beauty.

В своем заявлении представители L’Oreal сообщили, что Dr.G удовлетворит растущий спрос на K-Beauty и эффективные, но доступные средства по уходу за кожей. Также они отметили, что компания наращивает свое присутствие в азиатском регионе.

«Мы следили за брендом и его успехами в течение многих лет», — сказал Алексис Перакис-Валат, глобальный президент подразделения потребительских товаров L’Oréal.

Стало известно, что L’Oreal и Migros находятся на заключительной стадии переговоров о сделке. В феврале Migros объявила о пересмотре стратегии своей косметической группы Mibelle, заявив, что намерена продать Gowoonsesang и ряд других брендов.

Ранее акции Nissan подорожали на 24%, что стало самым высоким показателем за последние 50 лет. Это случилось на фоне надежд на то, что потенциальное объединение с Honda спасет японского автопроизводителя от финансового кризиса. Компании ведут переговоры о слиянии.