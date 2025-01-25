В пятницу генеральный директор Meta* (запрещена на территории РФ) Марк Цукерберг объявил о планах компании вложить до $65 млрд в капитальные расходы в этом году для разработки инфраструктуры искусственного интеллекта. Он рассказал о строительстве крупного центра обработки данных в Манхэттене с использованием 1,3 млн графических процессоров и отметил, что у Meta* достаточно капитала для продолжения инвестиций в будущем.

Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг в пятницу сообщил о планах компании инвестировать до $65 млрд в капитальные расходы 2025 года, акцентируя внимание на развитии инфраструктуры искусственного интеллекта. Он отметил, что этот год станет «определяющим для ИИ», и рассказал о строительстве большого центра обработки данных в Манхэттене, который займет значительную его часть, поддерживая работу различных ИИ-продуктов компании. В дополнение к этому, Meta* планирует увеличить вычислительные мощности на 1 гигаватт и к концу года достичь более 1,3 млн графических процессоров.

«Это масштабная работа, и в ближайшие годы она будет способствовать развитию наших основных продуктов и бизнеса, откроет путь к историческим инновациям и укрепит лидерство Америки в сфере технологий», — написал Цукерберг в своем посте на Facebook. После этого заявления акции Meta* продемонстрировали значительный рост, закрывшись в пятницу по цене $647,49 за акцию, что стало новым историческим максимумом для компании.

В последние годы компания инвестировала миллиарды долларов в развитие искусственного интеллекта и увеличивала объемы связанных с этой сферой исследований и разработок. Но из-за того, что этот рынок отличается высокой конкуренцией, потребуется время, прежде чем инвесторы начнут видеть результаты своих вложений. В апреле Цукерберг упомянул в беседе с инвесторами, что ожидает «многолетний инвестиционный цикл» перед тем, как продукты Meta*, основанные на ИИ, станут прибыльными. При этом он подчеркнул, что у компании есть «хороший послужной список» в этой области.

В тот период акции Meta* снизились на 16%, однако компания по-прежнему получает значительную часть своей прибыли от цифровой рекламы. В пятницу Цукерберг выразил уверенность в том, что цифровой помощник Meta AI* станет ведущим помощником, обслуживающим более 1 млрд людей. Он также сообщил, что в компании работает инженер по искусственному интеллекту, который будет вносить все больший вклад в их исследования и разработки. В своем посте на Facebook Цукерберг отметил: «У нас есть капитал, чтобы продолжать инвестировать в ближайшие годы».

Некоторые исследовательские лаборатории в области ИИ утверждают, что современные модели искусственного интеллекта по-настоящему способны помнить, мыслить, планировать и рассуждать так же, как люди. Но, по мнению главного эксперта по искусственному интеллекту Яна Лекуна, это не так. Тем не менее, он полагает, что через 10 лет можно достичь этой цели, если использовать новый подход, известный как «модель мира».