Война за таланты в сфере искусственного интеллекта достигла нового апогея. Компания Meta* в рамках агрессивной кампании по найму специалистов для своей команды по «сверхинтеллекту» предложила 24-летнему исследователю Мэтту Дейтке контракт на сумму до $250 млн. Эта история наглядно демонстрирует, насколько высоки ставки в гонке за лидерство в области ИИ.

Matt Deitke

Изначально Дейтке, сооснователь собственного стартапа Vercept, отклонил предложение Meta* в размере $125 млн. Это заставило главу компании Марка Цукерберга лично встретиться с молодым человеком. После встречи Цукерберг удвоил предлагаемую сумму. Четырехлетний компенсационный пакет включает акции и денежные выплаты, причем до $100 млн могут быть выплачены уже в первый год.

Мэтт Дейтке является одним из самых востребованных специалистов в ИИ-сообществе. Он известен своей работой над мультимодальными системами, способными обрабатывать изображения, звуки и текст, а также исследованиями в области 3D-наборов данных. Его стартап Vercept, в который инвестировал бывший глава Google Эрик Шмидт, занимается разработкой автономных ИИ-агентов.

Для Meta* привлечение таких специалистов, как Дейтке, является ключевым элементом бизнес-стратегии. Компания потратила уже более $1 млрд на формирование «звездной команды», переманивая сотрудников у конкурентов, таких как OpenAI, Apple и Google. Это показывает, что главным ресурсом в гонке ИИ является не только вычислительная мощность, но и уникальные человеческие умы.

Эта сделка иллюстрирует тактику «аквихайринга» (acqui-hiring), когда большая корпорация фактически покупает стартап ради его команды. Астрономические зарплаты и бонусы становятся нормой, что значительно повышает стоимость разработки ИИ-продуктов и создает высокий барьер для входа на рынок для небольших компаний.



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