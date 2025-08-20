Компания Meta* под руководством Марка Цукерберга планирует разделить лабораторию разработки «персонального сверхинтеллекта» Superintelligence Labs на группы, сообщает The New York Times. Такое решение нацелено на ускорение разработки ИИ, что должно улучшить конкурентоспособность компании.

macrovector/freepik

Подразделение Meta*, занимающееся развитием искусственного интеллекта, теперь будет состоять из четырех групп. По данным источника, первая группа сосредоточится на исследованиях в области ИИ, вторая — на создании мощного «сверхинтеллекта», третья — на материалах и четвертая — на таких объектах инфраструктуры, как центры обработки данных и прочая аппаратура для ИИ.

Главная цель такого решения — оптимизировать процесс по созданию формы ИИ, которая должна превзойти человеческий интеллект.

По словам представителей компании, Meta* также рассматривает возможность использования сторонних моделей искусственного интеллекта для усиления своих собственных разработок, что может включать в себя как использование моделей с «открытым исходным кодом», которые находятся в свободном доступе, так и моделей с «закрытым исходным кодом».

Изменения произошли на фоне реорганизации компании, связанной с новой ИИ-стратегией Цукерберга. Медиамагнат не жалеет средств на создание передовых технологий, чтобы оставаться востребованным на быстро развивающемся рынке ИИ.

Ранее Цукерберг раскрыл детали своей новой, чрезвычайно агрессивной стратегии в области искусственного интеллекта. Глава компании лично возглавил «гонку вооружений» за лучшие умы в индустрии, а для обеспечения их работы строятся гигантские дата-центры, сопоставимые по площади с частью Манхэттена.

*организация признана экстремистской и запрещена в России.