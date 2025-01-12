Генеральный директор Meta*(запрещена на территории РФ) Марк Цукерберг раскритиковал недавние разработки Apple, включая гарнитуру Vision Pro. Он заявил, что с тех пор, как Стив Джобс создал iPhone, компания не создала ничего действительно выдающегося за последние двадцать лет.

Марк Цукерберг раскритиковал Apple за отсутствие инноваций и введение произвольных правил. «С одной стороны, iPhone стал отличным устройством, теперь почти у всех в мире есть такой телефон, что открывает возможности для удивительных вещей, — заметил Цукерберг. — Я считаю, что они не придумывают ничего по-настоящему нового уже долгое время. Стив Джобс создал iPhone, и теперь, спустя 20 лет, они просто продолжают его использовать».

Цукерберг подчеркнул, что продажи iPhone падают, из-за того, что пользователи дольше решают, обновлять ли свои устройства, так как новые модели не предлагают значительных улучшений по сравнению с предыдущими.

«Каким образом компания увеличивает свои доходы? По сути, они оказывают давление на пользователей и взимают 30% комиссии с разработчиков, заставляя вас покупать больше аксессуаров и дополнений, — пояснил Цукерберг. — Например, они создают такие продукты, как AirPods, которые действительно привлекательны, но в то же время полностью усложнили другим производителям возможность разрабатывать устройства, которые могли бы подключаться к iPhone таким же образом».

По словам Цукерберга, Apple ограждает себя от критики других компаний, ссылаясь на защиту конфиденциальности и безопасности пользователей. Однако он отметил, что проблема может быть решена, если Apple внесет изменения в свой протокол: например, усовершенствует систему защиты и начнет применять шифрование.

«Это небезопасно, потому что вы не обеспечили необходимые меры безопасности. Теперь же вы используете это как предлог того, что только ваш продукт может подключаться простым способом», — отметил Цукерберг. Он добавил, что если Apple прекратит применять свои произвольные правила, прибыль компании Meta* удвоится.

Он также раскритиковал шлем виртуальной реальности Vision Pro от Apple, продажи которого не оправдали ожиданий. Meta* продает свои собственные виртуальные шлемы под названием Meta Quest.

«Я думаю, что Vision Pro, одна из самых масштабных попыток сделать что-то новое, которую они предприняли за последнее время, — сказал Цукерберг. — И я не хочу слишком сильно критиковать их за это, потому что мы делаем много вещей, первая версия которых не всегда удачна. Однако, откровенно говоря, она не произвела значительного впечатления. Но я слышал, что он отлично подходит для просмотра фильмов».

В последнее время Apple предпринимает попытки расширить свое присутствие в домах пользователей с помощью новых продуктов, таких как настенный хаб для умного дома. Согласно данным, среди новинок компании может появиться умный дверной звонок.