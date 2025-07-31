Компания Meta* заявила о появлении первых признаков самосовершенствования в своих системах искусственного интеллекта. В программном документе глава компании Марк Цукерберг отметил, что за последние месяцы они наблюдают «проблески» того, как ИИ-системы улучшают сами себя. По его словам, этот процесс пока медленный, но «неоспоримый».

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Это открытие может стать поворотным моментом в развитии ИИ. Оно решает фундаментальную проблему зависимости прогресса от постоянного вмешательства человека и добавления новых данных. Самообучающийся ИИ может резко ускорить движение к созданию сверхинтеллекта. «Разработка сверхинтеллекта уже в поле зрения», — пишет Цукерберг.

Однако этот прорыв заставил Meta* пересмотреть свою стратегию открытого исходного кода. Понимая новые риски безопасности, связанные со сверхинтеллектом, компания сигнализирует о более осторожном подходе. В отличие от предыдущих моделей Llama, Meta*, похоже, не планирует публиковать свои самые передовые разработки в открытом доступе.

Это серьезное изменение в бизнес-стратегии. Ранее Meta* активно продвигала open-source, создавая большое сообщество разработчиков и завоевывая их лояльность. Теперь компания, вероятно, перейдет к созданию закрытых моделей, как у конкурентов OpenAI и Google, ставя во главу угла контроль и безопасность.

Заявления сделаны на фоне агрессивной кампании Meta* по найму лучших специалистов в области ИИ. Компания предлагает исследователям из ведущих лабораторий огромные бонусы, исчисляемые сотнями миллионов долларов, для работы в недавно созданном подразделении по сверхинтеллекту. Это подчеркивает, насколько высоки ставки в гонке за лидерство в области ИИ.

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