Владелец xAI Илон Маск предлагал главе Meta* Марку Цукербергу вложиться в сделку по покупке OpenAI за $97,4 млрд. Об этом говорится в судебных документах, поданных в федеральный суд Северной Калифорнии.

Levart Photographer, Unsplash

OpenAI обратилась к федеральному судье с просьбой обязать Meta предоставить документы и сообщения, имеющие отношение к любому предложению на покупку OpenAI, а также документы и сообщения, «касающиеся любой фактической или потенциальной реструктуризации или рекапитализации OpenAI».

По словам компании, переписка Meta с другими потенциальными покупателями, а также ее внутренние сообщения, включая обсуждения с Маском, помогли бы понять мотивы подачи заявки.

В иске Meta указала, что OpenAI следует запрашивать необходимые документы напрямую у Маска и его стартапа в сфере ИИ, и попросила суд отклонить ходатайство компании.

Судебный процесс между Маском и OpenAI начался в прошлом году. Маск обвиняет компанию в нарушении договоренностей: он участвовал в ее создании в 2015 году вместе с Сэмом Альтманом, но выступает против того, что OpenAI превратилась в коммерческую организацию и получила миллиарды долларов инвестиций от Microsoft.

В феврале 2025 года Маск сделал предложение о выкупе OpenAI, а для финансирования сделки его компания xAI искала партнеров. По данным OpenAI, Маск даже обращался к Цукербергу и Meta с письмом о возможном участии в сделке. Однако Meta не подписала никаких документов и комментариев по этому поводу не дала.

Сейчас стороны обмениваются исками. OpenAI заявляет, что Маск и его компания сделали «фиктивное предложение» о покупке, вредят бизнесу организации и используют суд и соцсети как инструмент давления.

* Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской