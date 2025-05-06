Согласно данным исследования компании Artezio, входящей в ГК «Ланит», доверие к мессенджеру Telegram со стороны специалистов по кибербезопасности за последний год снизилось из-за изменений в политике конфиденциальности платформы. Эксперты называют наиболее защищенным приложением для общения заблокированный в России Signal, а среди новых сервисов выделяют австралийский мессенджер Session.

Исследование Artezio посвящено анализу безопасности и защищенности современных мессенджеров. В перечень наиболее безопасных платформ для обмена сообщениями в 2025 году вошли Signal, Olvid, Threema, Element (Matrix), Session, Wickr, Wire, iMessage, WhatsApp и Viber.

Специалисты оценивали как технические аспекты защиты приложений, так и их устойчивость к актуальным угрозам, тестируя мессенджеры по 60 ключевым параметрам, включая качество шифрования, защиту метаданных, устойчивость к социальной инженерии и прозрачность политик конфиденциальности.

При этом Telegram, ранее занимавший пятое место в аналогичном рейтинге, в этом году не вошел в список наиболее защищенных мессенджеров. Директор по развитию ИИ и веб-технологий Artezio Сергей Матусевич пояснил, что это связано со значительными изменениями в политике безопасности платформы, произошедшими в 2024 году.

Кроме того, эксперт отметил, что в Telegram по-прежнему отсутствует сквозное шифрование по умолчанию для всех чатов, включая групповые, что является серьезным недостатком с точки зрения современных стандартов безопасности.

Лучшие мессенджеры

Signal, разрабатываемый американской некоммерческой организацией Signal Technology Foundation, занял первое место в рейтинге благодаря открытому исходному коду, минимальному сбору метаданных и внедрению системы «запаздывающего шифрования», которая с 2024 года обеспечивает защиту даже в случае компрометации ключей.

В августе 2024 года Роскомнадзор ограничил доступ к Signal на территории России, сославшись на возможность использования мессенджера в террористических целях.

Второе место в рейтинге занял французский мессенджер Olvid, отличающийся уникальной архитектурой zero-trust, которая не требует указания номера телефона или электронной почты при регистрации. Третье место досталось Threema, обеспечивающему полное сквозное шифрование и анонимную регистрацию. Четвертую позицию заняла децентрализованная платформа с открытым кодом Element (Matrix).

Пятое место в рейтинге занял австралийский мессенджер Session, ранее не входивший в список. Его высокая оценка обусловлена технологией маршрутизации сообщений, при которой данные проходят через несколько промежуточных серверов, каждый из которых знает только предыдущий и следующий узлы, но не весь маршрут передачи.

WhatsApp сохранил место в рейтинге благодаря использованию протокола Signal и шифрованию по умолчанию, однако эксперты отмечают риски, связанные с принадлежностью сервиса к Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена). Исследование выявило возможные каналы утечки метаданных пользователей.