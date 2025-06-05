Компания Meta* раскрыла новую информацию о своих экспериментальных умных очках Aria Gen 2. Эти очки служат тестовой платформой для исследований в области дополненной реальности, искусственного интеллекта и робототехники. Устройство включает в себя ряд улучшений, которые в будущем могут быть интегрированы в потребительские продукты. Ключевой проблемой, которую решают эти разработки, является создание интуитивно понятных и мощных интерфейсов взаимодействия человека с компьютером и роботами.

Одной из главных особенностей Aria Gen 2 является усовершенствованная система отслеживания взгляда. Она способна отслеживать направление взгляда для каждого глаза, определять моргания и оценивать центр зрачков. По заявлению Meta*, эти расширенные сигналы позволяют глубже понять визуальное внимание и намерения пользователя и открывают новые возможности для технологии. Очки также оснащены четырьмя камерами компьютерного зрения, которые помогают отслеживать движения рук и объектов в 3D. Полученные камерами данные затем можно использовать для обучения роботов.

Помимо визуальных технологий, Aria Gen 2 включает датчик фотоплетизмографии, встроенный в носовую дужку, который позволяет оценивать частоту сердечных сокращений пользователя. Также имеется контактный микрофон для улучшения качества звука в шумной обстановке и новый датчик освещенности, позволяющий очкам различать внутреннее и наружное освещение. Вес очков составляет около 75 граммов, они впервые получили складные дужки и будут доступны в восьми различных размерах.

Meta* планирует сформировать «вычислительную платформу следующего поколения». Успешное развитие умных очков Ray-Ban, созданных в партнерстве с EssilorLuxottica, является подтверждением интереса рынка к таким устройствам. Meta* планирует расширить эту линейку за счет очков дополненной реальности Orion, возможного партнерства с Oakley и высокотехнологичных очков Hypernova со встроенным дисплеем. Aria Gen 2, будучи исследовательской платформой, позволяет компании тестировать передовые технологии и собирать данные для будущих коммерческих продуктов.

Meta* планирует открыть прием заявок для исследователей на работу с Aria Gen 2 позднее в этом году. Эта инициатива основывается на первой версии очков Aria, представленной в 2020 году и также доступной только для исследовательских целей. Разработка таких технологий направлена на создание более естественных и интуитивно понятных способов взаимодействия с цифровым миром и управления роботизированными системами.

*экстремистская организация, запрещенная в РФ