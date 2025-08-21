Согласно новым сообщениям, компания Meta* рассматривает возможность сокращения своего подразделения по искусственному интеллекту. Это происходит на фоне масштабной реорганизации, в ходе которой лаборатория Meta Superintelligence Labs будет разделена на четыре группы. Некоторые топ-менеджеры, как ожидается, покинут компанию.

Freepik

Несмотря на миллиардные инвестиции в исследования и разработки в области ИИ, Meta сталкивается с необходимостью оптимизации. Подразделение, насчитывающее тысячи сотрудников, будет реструктурировано. Четыре новые группы сосредоточатся на разных направлениях: исследования, работа над «суперинтеллектом», продукты и инфраструктура.

Источники The New York Times сообщают, что обсуждения о сокращении штата все еще продолжаются, и окончательные решения не приняты. Возможные меры включают ликвидацию должностей или перевод сотрудников в другие отделы компании. Эта неопределенность возникает в тот момент, когда Meta активно переманивает ИИ-специалистов у конкурентов, предлагая им огромные зарплаты.

Такие шаги могут быть восприняты неоднозначно. С одной стороны, реорганизация может повысить эффективность. С другой — слухи о сокращениях могут затруднить привлечение и удержание лучших талантов. Некоторые эксперты проводят параллели с проектом метавселенной, где первоначальные амбициозные планы также не были полностью реализованы.

На данный момент Meta продолжает внедрять новые ИИ-функции, например, возможность добавлять голосовое сопровождение на испанском языке в Reels с использованием голоса автора. Однако компания также изучает возможность использования сторонних моделей для своих ИИ-продуктов, что может указывать на пересмотр стратегии «все делать своими силами».

*экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.