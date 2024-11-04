Компания Meta* (запрещена на территории РФ) заявила, что сотрудничает с производителем сенсоров GelSight и южнокорейской робототехнической компанией Wonik Robotics с целью коммерциализации тактильных датчиков для искусственного интеллекта. Новые устройства предназначены не для потребителей, а для ученых, сообщает TechCrunch.

В Meta* заявили, что планирует использовать данные технологии для продвижения исследований в области искусственного интеллекта, который сможет более детально изучать окружающий мир и «лучше понимать и моделировать физический мир».

GelSight будет сотрудничать с Meta*, чтобы вывести на рынок Digit 360 — тактильный палец с мультимодальными сенсорными возможностями человеческого уровня. Являясь преемником сенсора Digit, Digit 360 оцифровывает сигналы от прикосновений, используя встроенный чип искусственного интеллекта и около 18 «сенсорных функций» для обнаружения изменений в окружающей среде.

«Мы разработали оптическую систему, ориентированную на восприятие прикосновений, с широким полем зрения для захвата всенаправленных деформаций на поверхности кончика пальца», — объясняет Meta* в своем блоге.

В компании заявили, что они оснастили датчик множеством сенсорных функций, поскольку каждое взаимодействие с окружающей средой имеет уникальный характер, создаваемый механическими, геометрическими и химическими свойствами поверхности, что позволяет системе воспринимать вибрации, чувствовать тепло и ощущать запахи.

Работа Meta* с Wonik будет сосредоточена на новом поколении Allegro Hand, роботизированной руки с тактильными датчиками, как у Digit 360. Созданная на основе платформы, которую разработала Meta* для объединения датчиков в одну роботизированную руку, Allegro Hand будет оснащена платами управления, которые кодируют данные с тактильных датчиков на главный компьютер.

Digit 360 будет доступен для покупки в следующем году, но компания Meta* объявила о приеме заявок, благодаря которым исследователи могут получить ранний доступ. Allegro Hand также поступит в продажу в 2025 году.

Ранее исследователи из Китайского университета науки и технологий разработали мягкий роботизированный «палец» со сложным чувством прикосновения, который может выполнять обычные врачебные осмотры, включая измерение пульса пациента и проверку на наличие аномальных уплотнений.