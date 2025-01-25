Meta* (запрещена на территории РФ) сообщила о запуске тестирования рекламы в Threads. Это первая попытка компании заработать на Threads, который был представлен в 2023 году как конкурент X (бывший Twitter). Инвесторы полагают, что эта платформа может принести доход, аналогичный тому, что был у Twitter до его покупки.

Этот эксперимент является первым шагом Meta* к монетизации Threads, который был запущен в июле 2023 года для конкуренции с X, приобретенным Илоном Маском за $44 млрд в конце 2022 года. «Мы будем внимательно наблюдать за этим проектом, прежде чем масштабировать его, чтобы реклама на платформе была столь же привлекательной, как и органический контент», — заявил Адам Моссери, глава Instagram* и генеральный директор Meta*, который отвечает за Threads.

В рамках тестирования небольшое число пользователей Threads начнет видеть рекламу с крупными изображениями в своих лентах. По информации из блога, реклама будет напоминать спонсируемый контент, который пользователи обычно встречают в Facebook и Instagram*. Компании, участвующие в этом тестировании, также смогут воспользоваться инструментом безопасности бренда, который применяется в продуктах Meta*. Этот инструмент предназначен для того, чтобы спонсируемый контент не ассоциировался с оскорбительными материалами.

Существующие правила монетизации, принятые в Meta*, будут применяться и к платформе Threads. Это гарантирует, что «контент, который нарушает наши стандарты сообщества, не будет размещаться рядом с рекламой», — сообщили в компании.

На сегодняшний день у Threads более 300 млн активных пользователей в месяц, и, согласно информации из блога компании, три из четырех пользователей подписаны как минимум на один бизнес в своих личных профилях.

«Что касается монетизации, мы не ожидаем, что Threads станет значимым источником дохода к 2025 году», — заявила финансовый директор компании Сьюзан Ли в отчете о доходах за третий квартал. Meta* также планирует предоставить больше информации о сторонних инструментах проверки рекламы и внедрении поддержки большего числа языков в ближайшие месяцы.

Объявление о запуске рекламы в Threads произошло на фоне значительных изменений в социальных сетях, когда Apple и Google удалили TikTok после закона, подписанного Джо Байденом в апреле 2024 года. Этот закон обязывает, компанию ByteDance избавиться от TikTok, иначе приложение будет фактически запрещено в США. Эксперт eMarketer отметила, что запуск рекламы в Threads может вызвать недоумение у рекламодателей, но нестабильная ситуация с TikTok открывает возможности для Meta* привлечь рекламные бюджеты и занять свою позицию на рынке.

Платформа микроблогов Threads компании Meta* начала стремительно развиваться, благодаря оттоку пользователей из соцсети X. Генеральный директор компании Марк Цукерберг заявил, что Threads ежедневно используют более 100 млн человек, а ежемесячное число активных пользователей достигло 300 млн по сравнению с 275 млн в ноябре.