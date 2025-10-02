Компания Meta* с 16 декабря 2025 года начнет анализировать диалоги пользователей с ИИ-чатботом для персонализации контента и рекламных объявлений в Facebook и Instagram. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Unsplash

Новый подход позволит системе учитывать темы бесед с Meta AI при формировании ленты. Если человек обсуждает с ботом организацию семейного отдыха, алгоритмы могут начать демонстрировать ему предложения туристических операторов. Технология распространяется и на голосовые диалоги через гарнитуры Meta*. Отключить функцию нельзя — такой опции не предусмотрено.

Представители компании не раскрыли планов по размещению рекламных блоков непосредственно внутри интерфейса чатбота. Однако менеджер по политике конфиденциальности Кристи Харрис подчеркнула, что большинство опрошенных пользователей и так предполагали использование данных для таргетинга и рекламы.

Meta AI насчитывает свыше 1 млрд активных пользователей ежемесячно и служит основным каналом взаимодействия потребителей с разработками компании в сфере искусственного интеллекта. Глава корпорации Марк Цукерберг инвестировал десятки миллиардов долларов в создание ИИ-инфраструктуры, одновременно интегрируя технологии в рекламный бизнес — главный источник выручки Meta*.

Функция будет запущена во всех странах, кроме Великобритании, Евросоюза и Южной Кореи. Эти рынки планируется подключить после согласования с регуляторами. Европейские власти ранее критиковали AI-продукты Meta* из-за опасений относительно защиты персональных данных.

* — признана в России экстремистской и запрещена.