Компания Meta* объявила о победе в шестилетнем судебном противостоянии с израильской фирмой NSO Group, специализирующейся на разработке шпионского ПО. Суд Калифорнии постановил, что NSO должна выплатить Meta компенсацию в размере $444,719 тыс. и штрафные санкции на $167,3 млн. Это решение стало финальной точкой в деле, которое началось после того, как в декабре суд признал факт незаконного использования NSO уязвимости в мессенджере WhatsApp для внедрения шпионского ПО на устройства пользователей.

В заявлении Meta подчеркнули, что данный вердикт представляет собой важный шаг в защите приватности и безопасности, став первой судебной победой против разработчиков нелегального шпионского ПО, угрожающего конфиденциальности пользователей по всему миру. Представители NSO Group заявили, что тщательно изучат детали решения и рассмотрят возможность обжалования, включая подачу апелляции.

NSO Group, впервые привлекшая внимание мирового сообщества в 2016 году, превратилась в символ злоупотреблений в индустрии surveillance-технологий. Как отметила Наталья Крапива, старший юрист правозащитной организации Access Now, компания неоднократно заявляла, что ее ПО используется для борьбы с террористами, однако ее продукты были вовлечены в незаконное слежение в Саудовской Аравии, Испании, Мексике, Польше и Сальвадоре.

Иск WhatsApp, созданный в 2019 году и дошедший до Верховного суда США, привлек внимание как конкурентов NSO, так и правозащитников, критикующих индустрию шпионского ПО. По словам Крапивы, вердикт по делу WhatsApp демонстрирует, что разработчики шпионского ПО могут быть привлечены к ответственности за действия своих клиентов, что создает важный прецедент для будущих судебных разбирательств.

«Это решение, будем надеяться, послужит предупреждением для компаний, разрабатывающих шпионское ПО: если вы действуете столь безрассудно и нагло, как NSO в данном случае, последствия неизбежны», — заявила Крапива.

Внутренние тайны NSO Group

Судебный процесс также позволил приоткрыть завесу тайны над внутренней кухней NSO Group. В ходе разбирательств выяснилось, что в компании работает исследовательская команда из 140 человек с годовым бюджетом $50 млн, часть которого направляется на поиск уязвимостей в смартфонах. Адвокаты NSO раскрыли, что среди клиентов компании значатся Узбекистан, Саудовская Аравия и Мексика — редкие официально подтвержденные названия из тщательно охраняемого списка заказчиков фирмы.

Однако большая часть информации о деятельности NSO остается скрытой, отчасти из-за отказа компании предоставлять доказательства. В декабре судья Филис Гамильтон обвинила NSO в «систематическом непредоставлении значимых открытий и игнорировании судебных распоряжений». Как сообщал The Guardian, израильские власти даже изымали документы у NSO, чтобы предотвратить их передачу американскому суду.

«Это дело окутано такой завесой секретности, — заявила Гамильтон во время процесса. — Мы до сих пор не знаем очень многого».

Эксперты отмечают, что вердикт по делу Meta против NSO может иметь далеко идущие последствия для индустрии surveillance-технологий, повысив юридические риски для разработчиков шпионского ПО и их клиентов.

*запрещена на территории РФ