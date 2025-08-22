По данным Bloomberg, компания Meta* Platforms Inc. нанимает еще одного ключевого специалиста Apple в области искуственного интеллекта, несмотря на планы Марка Цукерберга приостановить набор персонала.

Laurenz Heymann / Unsplash

Фрэнк Чу, бывший руководитель Apple-ИИ-комманд, присоединится к Meta* Superintelligence Labs (MSL), сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Представители Apple и Meta* отказались от комментариев. Чу помогал управлять запуском больших языковых моделей на облачных серверах Apple и руководил обучением программному обеспечению. Также он участвовал в разработке функций поиска для голосового помощника Siri и развлекательных сервисов.

Он стал как миниум шестым ключевым сотрудником Apple, перешедшим на сторону Meta*. Его увольнение является самым серьезным из всех, поскольку он занимал достаточно высокую должность в компании. В Meta* он присоединится к подразделению, которое отвечает за работу с инфраструктурой ИИ.

Ранее в MSL перешли такие значимые сотрудники Apple, как Бовэн Чжан, ключевой специалист по мультимодальным ИИ-системам, и Жомин Пэн, руководитель Apple Foundation Models.

Массовое увольнение сотрудников ухудшило положение Apple в области развития ИИ — компания отстает от своих конкурентов на рынке. На фоне этого Apple отложила выпуск важного обновления для Siri.

Цукерберг продолжает свою агрессивную стратегию по развитию сверхинтеллекта, переманивая на свою сторону лучшие умы индустрии и вкладывая деньги в развитие компании. Ранее на этой неделе Meta* реорганизовала свою команду по ИИ на четыре подразделения.

* признана экстремистской и запрещена на территории России.