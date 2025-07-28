Создатель Facebook (входит в Meta*) Марк Цукерберг назначил Шэнцзя Чжао главным научным сотрудником лаборатории Meta* Superintelligence Labs. Это назначение — ключевой шаг в многомиллиардной кампании Meta* по привлечению лучших талантов в области искусственного интеллекта. Шэнцзя Чжао является одним из соавторов ChatGPT и играл важную роль в разработке моделей GPT-4, 4.1 и o3 в OpenAI.

Чтобы догнать и перегнать конкурентов, таких как OpenAI и Google, Meta* тратит миллиарды долларов на найм и приобретение целых команд. Переход Шэнцзя Чжао — это серьезный удар по OpenAI и большое приобретение для компании Цукерберга.

В новой роли Шэнцзя Чжао будет подчиняться напрямую Марку Цукербергу и главе по ИИ Александру Вангу, бывшему генеральному директору Scale AI. Цукерберг отметил, что Чжао уже является пионером нескольких прорывов в области ИИ и зарекомендовал себя как лидер. Его научное видение должно ускорить развитие сверхразума в Meta*.

Это назначение формализует роль Шэнцзя Чжао, который, по словам Цукерберга, был «ведущим ученым с первого дня» работы лаборатории. Его опыт в создании и масштабировании больших языковых моделей будет иметь решающее значение для амбиций Meta* по созданию самого мощного в мире искусственного интеллекта.

Для Meta* это стратегическая инвестиция в интеллектуальный капитал. Компания не только разрабатывает собственные модели, но и активно «пылесосит» рынок талантов, чтобы ослабить конкурентов и сконцентрировать у себя лучшую в мире экспертизу. Этот шаг подтверждает серьезность намерений Цукерберга доминировать в гонке ИИ.



Ранее Meta* уже приобрела стартап Scale AI и переманила к себе в команду его генерального директора — 28-летнего Александра Ванга. До этого к команде Цукерберга присоединились 8 ключевых инженеров OpenAI, главный инженер по ИИ Apple и несколько бывших сотрудников подразделений Google DeepMind.

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