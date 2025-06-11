Компания Meta* намерена вложить около $15 млрд в стартап Scale AI, занимающийся разметкой данных, а также нанять его сооснователя и ведущих исследователей. Это одна из крупнейших сделок такого рода, с помощью которой Meta стремится догнать конкурентов.

Фото: Джош Эдельсон/AFP/Getty Images

Соглашение, которое может быть объявлено уже в среду, даст Meta 49% доли в Scale AI и оценит стартап примерно в $28 млрд, сообщают осведомленные источники. Это второй год подряд, когда Scale AI удваивает свою оценку.

Инвестиции в Scale AI и попытка переманить его ключевых специалистов — часть плана Meta по созданию лаборатории «суперинтеллекта», которая должна превзойти OpenAI, Anthropic и Google. Эти компании также разрабатывают модели, которые, по их заявлениям, превзойдут человеческий интеллект.

Запуск последней языковой модели Meta, Llama 4, разочаровал экспертов из-за слабых результатов в тестах на независимые рассуждения и программирование.

Между тем конкуренты, такие как Google, OpenAI и Anthropic, уже представили новое поколение мощных «рассуждающих» моделей, решающих задачи пошагово. Meta также сталкивается с давлением со стороны открытых альтернатив, например, китайского DeepSeek, который создал мощные модели при гораздо меньших затратах.

Meta с капитализацией почти $2 трлн активно инвестирует в генеративный ИИ, но прогресс идет неравномерно. Гендиректор Марк Цукерберг несколько раз реорганизовывал эти усилия. В апреле Meta объявила об уходе вице-президента по исследованиям ИИ Жоэль Пинó.

Александр Ван, 28-летний сооснователь Scale AI (основана в 2016 году), должен присоединиться к лаборатории «суперинтеллекта» Meta.

Основной бизнес Scale AI — ручная разметка данных для обучения продвинутых ИИ-моделей, чтобы обеспечить их точность.

Ван наладил связи с крупнейшими инвесторами Кремниевой долины, включая Сэма Альтмана из OpenAI, и позиционировал Scale AI как поставщика решений для компаний, разрабатывающих беспилотные автомобили, а позже — генеративный ИИ.

Однако, по словам бывших коллег, его таланты скорее в продвижении компании, чем в управлении или исследованиях.

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Джейсон Дроге, перешедший в Scale AI из Uber Eats менее года назад, должен заменить Вана на посту CEO (сейчас он занимает должность стратегического директора).

Судьба остальных сотрудников Scale AI пока неясна. Ван ранее заявлял о планах на IPO, но сделка с Meta ставит эту цель под вопрос.

Scale AI пыталась диверсифицировать доходы после жалоб инвесторов на узкую специализацию. Компания сосредоточилась на корпоративных заказах и госзакупках.

Аналогичные сделки уже заключали другие tech-гиганты. Microsoft заплатила $650 млн за переход главы Inflection и его команды, а также за лицензию на технологии стартапа. Google вложил $2,7 млрд в партнерство с Character AI.

Такие сделки частично направлены на избежание регуляторного давления, но Google и Microsoft уже попали под пристальное внимание антимонопольных органов.

*организация запрещена на территории РФ