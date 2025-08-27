Meta* намерена возвести в Луизиане гигантский центр обработки данных стоимостью $50 млрд. Как сообщает Reuters, с таким заявлением на заседании кабинета министров выступил Дональд Трамп.

Dima Solomin, Unsplash

Новый комплекс в округе Ричланд станет самым масштабным проектом компании и обеспечит высокие вычислительные мощности для работы ее цифровой инфраструктуры, включая искусственный интеллект.

Для финансирования строительства Meta привлекла $29 млрд через партнерство с инвестиционными гигантами PIMCO и Blue Owl Capital. Еще в прошлом году компания объявляла о вложении более $10 млрд в создание центра, но теперь масштабы проекта существенно выросли.

В июне Meta реорганизовала направление искусственного интеллекта в новое подразделение Superintelligence Labs. Это произошло на фоне ухода топ-менеджеров и сдержанных отзывов о ее последней открытой модели Llama 4.

Глава Meta Марк Цукерберг недавно заявил, что компания готова потратить сотни миллиардов долларов на строительство нескольких сверхмощных дата-центров. Эти инвестиции должны укрепить позиции Meta в гонке за лидерство в области ИИ и помочь привлечь лучших инженеров.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской.